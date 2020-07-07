Источник материала: БT





Неизвестные факты из жизни песняра в 14:45 на "Беларусь 3"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения Янки Купалы Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной мелодичной литературы. Его...

Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной мелодичной литературы. Его "Спадчына" и "Малітва" вдохновили Мулявина на создание легендарных песен, а "Гусляр" лег в основу первой белорусской рок-оперы "Песняров". Приставка "купаловское" к драмам и комедиям, музеям и театру значит качественный бренд страны. Например, в прошлом году театральный феномен "Павлинка" признан нематериальной историко-культурной ценностью.Сегодня журналисты телеканалараскроют неизданные факты создания легендарной пьесы и перескажут важные моменты из жизни народного поэта. Сразу после "Запісак на полях" на социокультурой кнопке сыграет концертный оркестр под управлением Михаила Финберга. Тематический плей-лист посвящен памяти Янки Купалы и Якуба Коласа.