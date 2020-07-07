ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения Янки Купалы

07.07.2020 08:38 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня исполняется 138 лет  со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной  мелодичной  литературы. Его "Спадчына" и "Малітва" вдохновили Мулявина на создание легендарных песен, а "Гусляр" лег в основу первой белорусской рок-оперы "Песняров". Приставка "купаловское" к драмам и комедиям, музеям и театру значит качественный бренд страны. Например, в прошлом году театральный феномен "Павлинка" признан нематериальной историко-культурной ценностью. 


Неизвестные факты из жизни песняра  в 14:45 на "Беларусь 3"


Сегодня журналисты телеканала "Беларусь 3" раскроют неизданные факты создания легендарной пьесы и перескажут важные моменты из жизни народного поэта. Сразу после "Запісак на полях" на социокультурой кнопке сыграет концертный оркестр под управлением Михаила Финберга. Тематический плей-лист  посвящен памяти Янки Купалы и Якуба Коласа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня исполняется 138 лет  со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной  мелодичной  литературы. Его...
 
Новости дня
Новости культуры
 
30-метровый мурал Константина Рокоссовского появился в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика