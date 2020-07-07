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Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения Янки Купалы
07.07.2020 08:38 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня исполняется 138 лет со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной мелодичной литературы. Его "Спадчына" и "Малітва" вдохновили Мулявина на создание легендарных песен, а "Гусляр" лег в основу первой белорусской рок-оперы "Песняров". Приставка "купаловское" к драмам и комедиям, музеям и театру значит качественный бренд страны. Например, в прошлом году театральный феномен "Павлинка" признан нематериальной историко-культурной ценностью.
Неизвестные факты из жизни песняра в 14:45 на "Беларусь 3"
Сегодня журналисты телеканала
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Сегодня исполняется 138 лет со дня рождения народного песняра Беларуси. Именно Янка Купала - один из создателей исконно национальной мелодичной литературы. Его...
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