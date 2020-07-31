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Рубрика "Променад"

31.07.2020 18:38 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить  в эти выходные. "Дворец искусства"  (арт-площадка Белорусского союза художников)  предложит ознакомиться с авангардным текстилем школы Павла Бочара. Здесь также проходит "Триеннале современного искусства". Галерея Щемелева приглашает посетить живописную экспозицию Михася Карпука, а Исторический музей - фотопроект "Наследие Беларуси". Все подробности - у Ларисы Гулякевич (видео)
 
 
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Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить  в эти выходные. "Дворец искусства"  (арт-площадка Белорусского союза художников) ...
 
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