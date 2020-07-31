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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубрика "Променад" Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить в эти выходные. "Дворец искусства" (арт-площадка Белорусского союза художников) ...

Художественные галереи приглашают на экспозиции, которые можно посетить в эти выходные. "Дворец искусства" (арт-площадка Белорусского союза художников) предложит ознакомиться с авангардным текстилем школы Павла Бочара. Здесь также проходит "Триеннале современного искусства". Галерея Щемелева приглашает посетить живописную экспозицию Михася Карпука, а Исторический музей - фотопроект "Наследие Беларуси". Все подробности - у