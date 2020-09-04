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«Мой брат был избит ОМОНом». Уволилась актриса Гомельского театра

04.09.2020 10:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актриса Алла Леная уволилась из Гомельского облдрамтеатра по собственной инициативе. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.


Алла Леная. Фото: facebook.com/alla.maslovskya

По словам актрисы, последней каплей, которая привела к увольнению, стало непонимание.

— Мне непонятно как можно работать в театре, когда того, на что я равнялась, больше нет! Их уволили! (Я имею в виду Купаловский театр. Это не говорит, конечно, что я не люблю другие театры, просто этот любила чуть больше).

Как можно на сегодняшний день участвовать в Национальной [театральной] премии (а наш театр заявлен в ней в этом году)?

Как можно отмолчаться коллективу и не выступить против насилия? Это сделали лишь семь человек нашего театра (14 августа семь сотрудников театра разместили в сети видеообращение «Мы беларусы. Мы супраць гвалту». — Прим. TUT.BY). Ни в коем случае не хочу кого-то обвинить. Каждый волен выбирать. И, может быть, я не права. Но когда с этим ужасом столкнулся мой брат, то это, наверное, трудно понять кому-то другому (…). И просто мне трудно работать с такими непонятными ощущениями в коллективе, который, наверное, меня не понимает и не поддерживает. Напомню: какая-то часть была со мной солидарна, и это не только актеры.

Но главное — я не разлюбила театр…

Как уточнила Леная изданию «Флагшток», ее брата задержали 9 августа.

— До акции он даже не дошел. В течение пяти суток мы не знали, где он. Он живет в Солигорске, шахтер. Осудили на 15 суток, из которых отсидел пять. Ему 52 года. Был избит ОМОНом.

Планов на ближайшее будущее у актрисы пока нет.

— Если так и дальше будет развиваться ситуация, то вряд ли я когда-нибудь вернусь в театр, — говорит «Флагштоку». — Я боролась с той системой, которую нам предлагало руководство. Нам пытались не платить командировочные, мы покупали за свои деньги и реквизит, и колготки, хоть это считается частью костюма. Протоколы профсоюзных собраний — в искаженном виде. Вот такая система приводит к тому, что мы имеем сейчас. И если ничего не изменится, в театр я не вернусь. Всем удобно, чтобы на должностях были послушные, а не творческие или талантливые люди.

Алла Леная окончила Белорусский государственный университет культуры (мастерская Модеста Абрамова). Работала в Гомельском облдрамтеатре с 2003 года.

 
 
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Актриса Алла Леная уволилась из Гомельского облдрамтеатра по собственной инициативе. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
 
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