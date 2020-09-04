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Коллектив музея истории Могилева требует отставки Лукашенко и готов объявить забастовку
04.09.2020 19:41 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Музей истории Могилева требует отставки Александра Лукашенко и готов объявить забастовку. Об этом коллектив музея говорит в открытом обращении к белорусам, органам исполнительной и законодательной власти.
В открытом письме работники музея истории Могилева обращаются к гражданам, учреждениям в сфере культуры, органам законодательной и исполнительной власти.
«Мы, работники учреждения культуры „Музей истории Могилева“, выражаем свою солидарность с мирно протестующими по всей стране гражданами Республики Беларусь. У нас нет доверия к действующей власти, мы не признаем результаты выборов президента, проведенных с многочисленными нарушениями и фальсификациями.
Осуждаем агрессию и абсолютно ничем не мотивированную жестокость со стороны представители силовых структур в отношении мирно протестующих граждан, в особенности детей, девушек и женщин. Достоверно известны множественные факты травмирования, побоев, запугивания протестующих и задержанных граждан. Среди пострадавших есть дети. Граждане не чувствуют себя в безопасности. К сожалению, среди протестующих есть и смертельные исходы.
Пользуясь своим законным правом, мы выдвигаемся следующие требования:
Как работники учреждения культуры мы призываем другие учреждения отрасли, всех граждан Республики Беларусь поддержать нас и наши требования. В случае невыполнения наших требований в десятидневный срок мы, работники учреждения культуры „Музей истории Могилева“, в соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь воспользуемся своим законным правом на забастовку для выражения обеспокоенности и защиты наших интересов.
Мы не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка. Только мирное и свободное волеизъявление работников и граждан».
Под открытым письмом подписалось в том числе руководство музея истории Могилева.
— Гэты зварот стаў вынікам некалькіх фактараў і інціыятыў, якія ўзніклі ў калектыве, — пояснил TUT.BY директор музея Алексей Батюков. — Па-першае, асобна існавала ініцыятыва зрабіць зварот фактычна аналагічны
Открытое обращение составили в августе, но публикуется оно впервые.
Кроме открытого письма работники музея истории Могилева написали обращение к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу, его подчиненным по линии культуры, а также директору областного художественного музея им. Масленикова Елене Бобровой. Правда, его так и не отправили. По некоторым данным, чиновники намекнули, что это бесполезно, так как подписался под ним не весь коллектив.
В не отправленном письме работники музея говорят о «вопиющем факте преследования коллеги» Александра Балберова «за выражение собственной гражданской позиции». Александра, который был замдиректора,
«Преследование Александра и его последовавшее увольнение ставит под угрозу нормальное функционирование всей системы культуры в городе Могилеве и Могилевской области, поскольку является демонстрацией запугивания и устрашения. Мы считаем, что страх, разобщенность, подавление свободы личности невозможны и недопустимы в творческой среде. Призываем ответственных руководители Могилевского областного исполнительного комитета пресечь и не допускать преследования работников культуры в городе Могилеве и Могилевской области по политическим и каким-либо иным антиконституционным мотивам», — говорится в письме.
Работники музея истории Могилева в письме призывают директора музея Елену Боброву извиниться перед Александром Балберовым и восстановить его в должности.
Брат Александра Евгений Балберов увольняется с должности замдиректора музея истории по собственному желанию. Говорит, дело не только в том, что он так выражает свой протест против существующей власти и против преследования брата:
— Наш музей — учреждение культуры, но все равно имеет политизированную нагрузку. Я больше не хочу быть к этому причастным. Я работаю в музее с 2016 года, до этого работал в школе и закрывал глаза на какие-то моменты вроде необходимости куда-то сходить, постоять, встретить кого-то и рукой помахать. Но после 9 августа все изменилось. Я понимаю, что теперь я просто не смогу быть спокойным и улыбаться, когда в очередной раз к нам в Ратушу, например, бесплатно попросятся какие-нибудь силовые ведомства в очередной раз присягу принимать. К директору, Алексею Николаевичу, у меня никаких вопросов нет, он меня понимает. Позиция сотрудников музея, которые не подписались под обращениями, мне непонятна и даже немного обидна, но осуждать их как коллег и граждан я не имею права — это их выбор. В конце концов, мы ведь этого и хотим — чтобы каждый имел право выражать свою позицию.
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Замдиректора музея увольняется «в знак протеста против произвола властей». Его брата заставили уволиться из другого музея - художественного.
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