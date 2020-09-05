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Как вы запомнили это лето. Тест по карточкам Роршаха

05.09.2020 13:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это лето в Беларуси было жарким — и мы сейчас говорим не про температурные рекорды. Кто-то впал в депрессию, кто-то в эйфорию, кто-то остался безучастным. Проверим, как вам запомнилось это лето при помощи психодиагностических карточек Роршаха. И помните: сон разума рождает чудовищ!

 
 
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Проверим, как вам запомнилось это лето при помощи психодиагностических карточек Роршаха. И помните: сон разума рождает чудовищ!
 
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