«Довели настолько, что люди перестали пить». С какими плакатами выходили на митинг в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске, как и в других городах, на улицы снова вышли тысячи протестующих. Помимо бело-красно-белых флагов у людей также были плакаты, многие с оригинальными подписями и рисунками. TUT.BY сделал подборку таких плакатов.



Женщина пытается поговорить с силовиками, которые стоят на пересечении Ленина и Независимости. В руках у нее два плаката («Призываем ответу», «А судьи кто? Освободите политзаключенных».

















Многие из них были на тему «крепкого орешка» из якобы «перехваченного разговора» между Варшавой и Берлином.



























«Прости, мам, но мое первое слово будет «уходи»















На одном из плакатов написано: «Выйду замуж за яйцеголового наркомана (безработная проститутка)»



Родственники и знакомые задержанного члена президиума Координационного совета Лилии Власовой



































