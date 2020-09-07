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«Довели настолько, что люди перестали пить». С какими плакатами выходили на митинг в воскресенье
07.09.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в Минске, как и в других городах, на улицы снова
Многие из них были на тему
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В воскресенье в Минске на улицы снова вышли тысячи протестующих. Помимо бело-красно-белых флагов у людей также были плакаты, многие с оригинальными подписями и...
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