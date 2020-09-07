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«Довели настолько, что люди перестали пить». С какими плакатами выходили на митинг в воскресенье

07.09.2020 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске, как и в других городах, на улицы снова вышли тысячи протестующих. Помимо бело-красно-белых флагов у людей также были плакаты, многие с оригинальными подписями и рисунками. TUT.BY сделал подборку таких плакатов.


Женщина пытается поговорить с силовиками, которые стоят на пересечении Ленина и Независимости. В руках у нее два плаката («Призываем ответу», «А судьи кто? Освободите политзаключенных».





Многие из них были на тему «крепкого орешка» из якобы «перехваченного разговора» между Варшавой и Берлином.








«Прости, мам, но мое первое слово будет «уходи»





На одном из плакатов написано: «Выйду замуж за яйцеголового наркомана (безработная проститутка)»

Родственники и знакомые задержанного члена президиума Координационного совета Лилии Власовой










 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье в Минске на улицы снова вышли тысячи протестующих. Помимо бело-красно-белых флагов у людей также были плакаты, многие с оригинальными подписями и...
 
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