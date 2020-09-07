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Умер чешский режиссер, лауреат "Оскара" Иржи Менцель

07.09.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Известный чешский кинорежиссер Иржи Менцель скончался в Праге в возрасте 82 лет, об этом сообщила его вдова Ольга.

"Вчера вечером дома, у нас на руках, твое тело покинуло нашу земную жизнь", - написала она в Facebook под фотографией своего мужа.

© Sputnik / Илья Питалев
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Причиной смерти режиссера стала тяжелая продолжительная болезнь.

Менцель получил широкую известность после того, как его картина "Поезда под особым наблюдением" стала лауреатом премии "Оскар" в 1968-м как лучший иностранный фильм.

Иржи Менцель дебютировал в киноискусстве короткометражным фильмом "Панельные дома". Некоторые его картины были запрещены в 1970-80-е годы, вернулись на экраны они только после антикоммунистической "бархатной революции" в 1989-м.

Пробовал себя Менцель и в качестве актера – в основном у своих коллег по "новой волне" Марты Месарош и Кшиштофа Занусси.

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Теги: Минск
 
 
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Некоторые фильмы представителя "новой волны" были запрещены и вышли на экраны только после антикоммунистической "бархатной революции".
 
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