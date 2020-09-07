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Задержана художница Надежда Саяпина, автор перформанса о картинах из коллекции Белгазпромбанка

07.09.2020 13:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Художница Надежда Саяпина, автор перформанса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка, была задержана сегодня, 7 сентября, в Минске. Об этом TUT.BY сообщили ее родные.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По их словам, около 8 утра к Надежде пришли домой сотрудники Советского РУВД города Минска. Они показали удостоверения и пригласили проехать с ними, чтобы ознакомиться с материалами дела об участии в массовых несанкционированных мероприятиях. Якобы о задержании речь не шла. Надежде угрожал штраф в 25 базовых.

При этом, как утверждают родные, Надежда живет на территории другого района (Первомайского) и не относится к Советскому РУВД.

Спустя некоторое время стало известно, что Саяпину везут на Окрестина, где она будет находиться в ожидании суда. Ее телефон недоступен.

В настоящее время семья художницы занята поиском адвоката и пробует передать для нее передачу.

В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перфоманс «Достояние». Во время него деятели культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, ранее изъятых из коллекции Белгазпромбанка, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов на стенах.

TUT.BY делал большое интервью с Надеждой Саяпиной.

 
Теги: Минск
 
 
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Художница Надежда Саяпина, автор первоманса «Достояние» о картинах из коллекции Белгазпромбанка, была задержана сегодня, 7 сентября, в Минске. Об этом TUT.BY сообщили...
 
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