Умер актер Сергей Колтаков

Источник материала: Tut.by

Актер Сергей Колтаков, известный по фильмам «Зеркало для героя», «Валентина», «Искусство жить в Одессе» и другим картинам, умер на 65-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщил ТАСС в понедельник режиссер Григорий Константинопольский.



Кадр из сериала "Екатерина. Взлет"

«Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело: был человек — и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах — „Пьяная фирма“, и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся — последний день был съемочный в „Мертвых душах“. Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», — рассказал Константинопольский.

Он добавил, что всегда относился к Колтакову с восхищением и уважением. Режиссер рассказал, что они познакомились в 1989 году на съемках фильма «Утоли моя печали». «Он был человек бесстрашный, свободный. Ярко жил», — сказал Константинопольский.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова. В 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС.

В 1979–1980 годах служил в Театре имени Маяковского, в 1980—1981 годах играл в Московском театре имени Ленинского Комсомола, в 1982—1985 годах работал в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1989 года играл в МХАТе.

В кино дебютировал в 1981 году с ролью Павла в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Через несколько лет сыграл в фильме Инны Туманян «Соучастники». Также среди его работ — Сергей в фильме Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе», Семин в психологическом триллере Вадима Абдрашитова «Армавир».