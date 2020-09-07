После дождя над Минском появилась двойная радуга

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 сентября над Минском появилась двойная радуга. Это не такое уж и редкое природное явление, но если вы его пропустили — посмотрите на фотографии читателей TUT.BY.



Фото: читатели TUT.BY

При всей своей красоте и необычности появление двойной радуги не считается чем-то загадочным. Этому есть простое логическое объяснение: такое бывает, когда свет отражается в каплях дважды. В итоге происходит появление первичной и побочной радуги. Расстояние между ними может быть разным. При этом первичная радуга будет ярче, нежели вторичная.



Фото: читатели TUT.BY





Обе радуги обращены друг к другу красными краями дуги так, что у главной радуги красный край находится на выпуклой стороне, у побочной — на выгнутой стороне дуги. За красной полосой дуги следуют полосы других цветов в порядке солнечного спектра. Таким образом, главная радуга с внутренней стороны и побочная ограничены фиолетовыми дугами.

Иногда на небе можно одновременно увидеть более двух радуг, но такое происходит довольно редко.