В фонд «Страна замков» пришел Госконтроль. Директор помогал пресс-службе Координационного совета

Источник материала: Tut.by

В фонд «Страна замков» пришел с внеплановой проверкой Госконтроль. Директор фонда Александр Варикиш видит здесь политическую мотивацию: он помогал пресс-службе Координационного совета. Об этом Варикиш заявил TUT.BY.



Фото: zamak.by

По словам директора фонда, сегодня, 9 сентября, после 14 часов дня к ним пришли четыре сотрудника Госконтроля. Они показали предписание и начали проверку финансового состояния организации.

Фонд «Страна замков» занимается культурной деятельностью. В том числе, организацией и проведением экскурсий.

— 2020 год фактически убил эту отрасль. Наши обороты — мизерные. Небольшое оживление наступило лишь в августе. И на эти обороты пришло четыре человека, — говорит Варикиш.

Варикиш считает эту проверку политическим давлением на противников Александра Лукашенко.