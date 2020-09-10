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С Латушко, Вольским и Дудинским. Звезды и простые белорусы спели песню «Разбуры турмы муры»

10.09.2020 10:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-министр культуры Павел Латушко, музыкант Лявон Вольский, телеведущий Денис Дудинский и десятки простых белорусов исполнили песню «Разбуры турмы муры».

Видео: Pavel Arakelian

— Шаноўныя Беларусы! Мы ўсе, незалежна ад прафесіі, узроста, роста, сферы інтарэсаў — адзін народ! Адная нацыя! Гэта тое, што нам ужо нельга забараніць! — обращаются к слушателям исполнители.

В записи песни приняли участие учительница Анна Северинец, оперная певица Маргарита Левчук, актриса Купаловского театра Кристина Дробыш, а также врачи, спортсмены, учителя, музыканты, ученые, бизнесмены, управленцы, рабочие и даже дети.

Идея записи этой песни принадлежит музыканту Павлу Аракеляну. Как он рассказал TUT.BY, за один день была сделана аранжировка и приглашены все участники. Запись состоялась на следующий день. Режиссировать и снимать видео ему помог продюсер Владимир Максимков.

Один из исполнителей этой песни — Павел Латушко — уже находится за границами страны. Как объясняет Аракелян, запись была сделана полторы недели назад — некоторое время заняло сведение аудио и монтаж видео.

 
 
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Экс-министр культуры Павел Латушко, музыкант Лявон Вольский, телеведущий Денис Дудинский и десятки простых белорусов исполнили песню «Разбуры турмы муры».
 
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