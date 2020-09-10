Что за карту российский посол подарил Лукашенко и сколько она стоит? Объясняем

Источник материала: Tut.by

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сделал подарок Александру Лукашенко. Во время встречи он подарил ему историческую карту 19 века, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: president.gov.by

— Хотел подарить книгу — топографическую карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Факсимильное издание 1866 года. Ну это первый экземпляр. Это действительно первый экземпляр. И он принадлежит именно вам, — заявил российский посол.

Что это за карта?

В середине 19 века перед российскими топографами была поставлена задача: создать военно-топографическую карту России в масштабе 3 версты в дюйме (1: 126 000; или 1,26 км в 1 см).

Во главе всех работ находился руководитель Военно-топографического депо Павел Тучков. Под его руководством были описаны все губернии европейской части Российской империи.

Впоследствии карты неоднократно переиздавались вплоть до начала 1940-х годов.

Сколько стоит эта карта?

Цена оригинала, разумеется, неизвестна. Но вы можете купить факсимильное издание. В интернете оно стоит 232 тысячи российских рублей (около 3 тысяч долларов).

Это первый такой подарок?

Нет. В 1991 году президент России Борис Ельцин подарил Верховному Совету копию «Охранной грамоты Орши 1664 года». Как писал в своей книге «Дзевяноста першы» Сергей Наумчик, это вызвало возмущение депутатов. Тогда наши предки воевали с Москвой, и Орша была временно оккупирована.

Границы Беларуси на этой карте «справедливые»?



Фрагмент карты 1866 года. Фото: Wikipedia Commons

— Еще одно подтверждение историзма. Справедливости границ Беларуси. В том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, — добавил Дмитрий Мезенцев.

Но это заявление кажется нам странным. Например, Витебская губерния делилась на 12 уездов (в 1866-м был упразднен один из них, Суражский). Но Динабург (теперь Даугавпилс), Люцин (теперь Лудза) и Режица (теперь Резекне) — это Латвия, Велиж, Невель и Себеж — это Россия.

Среди уездных центров Гродненской губернии — Белосток, Бельск и Соколка, которые теперь находятся на территории Польши.

А вот все центры уездов в Минской и Могилевской губернии находятся на территории нашей страны.

Но самое главное, что в конце 18 века Беларусь потеряла свою государственность: Великое княжество Литовское (одна из частей федеративной Речи Посполитой) было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Беларусь вошла в состав Российской империи. Это государство осуществляло административный раздел так, как считало нужным. Поэтому границы, которые представлены на карте, вряд ли можно считать белорусскими и справедливыми.