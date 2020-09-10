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Умерла звезда «Игры престолов» и бондианы Дайана Ригг
10.09.2020 17:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет,
Ригг родилась в 1938 году в Англии. Окончила Королевскую академию драматических искусств, работала в Королевском Шекспировском театре
В 1969 году снялась в фильме «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 в итоге женился. Также получила известность как звезда сериала «Мстители», который снимался в 1960-е.
В 1997 году Ригг получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка».
В 2013—2017 годах она играла в сериале «Игра престолов» Оленну Тирелл, фактическую главу одного из великих домов Семи Королевств.
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Актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет
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