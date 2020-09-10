ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умерла звезда «Игры престолов» и бондианы Дайана Ригг

10.09.2020 17:23 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет, пишет Би-би-си.


Дайана Ригг. Фото: wikipedia.org

Ригг родилась в 1938 году в Англии. Окончила Королевскую академию драматических искусств, работала в Королевском Шекспировском театре

В 1969 году снялась в фильме «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 в итоге женился. Также получила известность как звезда сериала «Мстители», который снимался в 1960-е.

В 1997 году Ригг получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка».

В 2013—2017 годах она играла в сериале «Игра престолов» Оленну Тирелл, фактическую главу одного из великих домов Семи Королевств.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет
 
Новости дня
Новости культуры
 
Сотрудник Молодежного театра объявил о забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

09.09.2020
Mir24.TV Belarus
10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика