Умерла звезда «Игры престолов» и бондианы Дайана Ригг

Источник материала: Tut.by

Актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет, пишет Би-би-си.



Дайана Ригг. Фото: wikipedia.org

Ригг родилась в 1938 году в Англии. Окончила Королевскую академию драматических искусств, работала в Королевском Шекспировском театре

В 1969 году снялась в фильме «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо — единственную девушку Бонда, на которой агент 007 в итоге женился. Также получила известность как звезда сериала «Мстители», который снимался в 1960-е.

В 1997 году Ригг получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка».

В 2013—2017 годах она играла в сериале «Игра престолов» Оленну Тирелл, фактическую главу одного из великих домов Семи Королевств.