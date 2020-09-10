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Сотрудник Молодежного театра объявил о забастовке
10.09.2020 17:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Илья Дмитриев, машинист сцены Молодежного театра, объявил о забастовке. Об этом он
Дмитриев заявил, что 11 сентября не будет исполнять свои обязанности, и требует выполнить его условия. В обратном случае он будет бессрочно бастовать.
Он потребовал отставки президента, правительства и парламента, проведения новых выборов с участием независимых наблюдателей, освобождения политзаключенных и т.д.
— Я просто выразил этим поступком свою позицию по поводу происходящего в стране, — заявил Илья Дмитриев в комментарии TUT.BY. — Не могу участвовать в производстве спектаклей, в то время когда в Беларуси повсюду слышен плач матерей погибших и пострадавших детей. Сегодня в такое тяжелое время для народа Беларуси веселиться на сцене — танец на крови. Пусть я всего лишь являюсь машинистом сцены в Молодежном театре, но я также являюсь народом, а следовательно — легитимной властью со своим мнением. В любом случае я сделал так, как подсказывает моя совесть.
Он добавил, что написал свое заявление не ради денег и не нуждается в финансовой помощи.
Дмитриев выслал заявление о забастовке заказным письмом генеральному директору Молодежного театра.
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Илья Дмитриев, машинист сцены Молодежного театра, объявил о забастовке.
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