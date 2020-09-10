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В цветах БЧБ-флага. Посмотрите, как выглядели фасады театров и культурных центров по всему миру

10.09.2020 18:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 сентября в цвета бело-красно-белого флага были окрашены фасады зданий всемирно известных театров и культурных центров. Об этом TUT.BY сообщили в Белорусском свободном театре.


Фото: Архив Белорусского свободного театра

Речь идет о следующих зданиях: Arena Stage (Вашингтон), Barbican (Лондон), BOZAR (Центр изящных искусств, Брюссель), Curve Theatre Leicester (Лестер), English National Opera (Лондон), Goodman Theater (Чикаго), Leeds Playhouse (Лидс), Old Vic (Лондон), Public Theater (Нью-Йорк), Roundhouse (Лондон), Royal Court Theatre (Лондон), Royal Opera House (Лондон), Royal Shakespeare Company (Стратфорд-на-Эйвоне), Shakespeare’s Globe (Лондон) и Woolly Mammoth Theatre Company (Вашингтон).


Фото: Архив Белорусского свободного театра

Эти коллективы поддержали художественную кампанию #StandWithBelarus, инициированную Белорусским свободным театром.


Фото: Архив Белорусского свободного театра

Фото: Архив Белорусского свободного театра

 
 
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Вечером 9 сентября в цвета бело-красно-белого флага были окрашены фасады зданий всемирно известных театров и культурных центров.
 
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