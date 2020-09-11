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Умер капитан команды телевизионной игры «Что? Где? Когда?»

11.09.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Об этом на своей странице в Facebook написал Максим Поташев.


Фото: vk.com/chgktv

— Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком.

Михаилу Смирнову было 64 года. Он играл в клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие знаменитые игроки.

— Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой.
В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью, — написано на странице клуба «Что? Где? Когда?» в «ВКонтакте».

Starhit со ссылкой на источники сообщает, что причиной смерти стал инсульт.

 
 
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Михаилу Смирнову было 64 года. Он играл в клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин,...
 
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