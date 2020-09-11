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Умер капитан команды телевизионной игры «Что? Где? Когда?»
11.09.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов. Об этом на своей странице
— Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком.
Михаилу Смирнову было 64 года. Он играл в клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие знаменитые игроки.
— Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой.
Starhit со ссылкой на источники сообщает, что причиной смерти стал инсульт.
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Михаилу Смирнову было 64 года. Он играл в клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин,...
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