«Не вижу противника». Как советский генерал отказался стрелять по рабочим

Источник материала: Tut.by

Во времена СССР часто подчеркивалось, что в силовых структурах приказы не обсуждаются, а выполняются. Однако история свидетельствует и о том, что преступные приказы, направленные против мирного населения, выполнялись в те годы не всегда. В советской истории был известный случай, когда военачальник отказался выполнить поступивший приказ — расстрелять мирную демонстрацию рабочих в Новочеркасске в июне 1962 года. Это был герой Курской дуги и многих других ключевых сражений Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Матвей Шапошников.



Матвей Шапошников. Фото: wikipedia.org

«Не вижу противника»

Несмотря на повторенное несколько раз распоряжение начальства стрелять по демонстрантам на мосту через реку Тузла, Шапошников категорически запретил подчиненным ему танкистам и мотострелкам открывать огонь. «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками», — ответил он командующему округом Плиеву и выключил рацию. Во избежание случайных инцидентов Шапошников также приказал мотострелкам разрядить автоматы и карабины и сдать боеприпасы. На вопрос, что было бы, если бы он подчинился приказу и танки, стоявшие на мосту, атаковали демонстрантов, генерал Шапошников ответил: «Погибли бы тысячи».

Рабочие Новочеркасского электровозного завода тогда вышли на демонстрацию потому, что накануне им было объявлено о снижении зарплаты на 30%, одновременно радио сообщило о повышении в СССР цен на продукты тоже на 30%. По пути к местному горкому КПСС демонстранты несли с собой плакаты с портретами Ленина и коммунистическими лозунгами. Единственным «крамольным» в руках людей был плакат с лозунгом «Хрущева — на колбасу!».

Когда то ли солдаты, то ли снайперы, охранявшие горком, открыли по людям огонь, Шапошников тоже пытался остановить бойню, но не смог: этими стрелками распоряжался лично командующий округом. Расстрел продолжился, пока площадь не оказалась завалена трупами мужчин, женщин и детей. Историки утверждают, что один из офицеров, осознав масштаб трагедии, тут же на площади застрелился. По официальным данным, рассекреченным только в конце 1980-х годов, были убиты 26 человек, ещё 87 получили ранения.

Из дневника генерала:

«Лично я далёк от того, чтобы таить обиды или злобу на носителей неограниченного произвола. Я только сожалею о том, что не сумел по-настоящему бороться с этим злом…» Май, 1967 г.

Путь правды

В 1966 году генерал-лейтенант Шапошников был уволен в запас. В январе 1967 года его исключили из КПСС. 26 августа 1967 года управлением КГБ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по обвинению Матвея Шапошникова в антисоветской пропаганде (ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР), основанием для которого стали изъятые у него при обыске черновики писем и проект письма-воззвания обществу по поводу случившегося Новочеркасского расстрела. Через несколько месяцев, 23 декабря 1967 года, уголовное дело было прекращено. Правительство делало все, чтобы скрыть правду от людей, но мир быстро узнал о страшной Новочеркасской трагедии.

«Для нас сейчас чрезвычайно важно, чтобы трудящиеся и производственная интеллигенция разобрались в существе политического режима, в условиях которого мы живем. Они должны понять, что мы находимся под властью худшей формы самодержавия, опирающегося на бюрократическую и военную силу», — писал тогда Шапошников. Генерал-лейтенант пережил Советский Союз, был полностью реабилитирован и в последние годы жизни пользовался огромным уважением коллег-офицеров и жителей Новочеркасска. Он остался в народной памяти героем-военным, который отказался выполнить преступный приказ.