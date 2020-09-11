Белорусов потрясла картина, на которой изображена избитая девушка. Поговорили с ее автором

Источник материала: Tut.by

Десятки, если не сотни людей разместили на своих страницах в соцсетях картину «Белорусская Венера». TUT.BY побеседовал с ее автором, художницей Яной Черновой, и узнал как появилась идея этой картины, как менялась ее концепция и что символизирует в ней красный цвет.



Картина Яны Черновой «Белорусская Венера». Фото: личный архив

Яна — минчанка. Она окончила в столице училище имени Глебова и поступила в российскую Академию имени Глазунова, где учится на последних курсах на художника-живописца. События, случившееся со страной после президентских выборов, застали ее в Минске.

— Первая моя работа, посвященная этим событиям — «Жнівень», это графика. Когда я ее создавала, стали появляться фотографии людей, которые были избиты или пострадали во время акций протеста. Я решила быстро перенести свои эмоции на холст, зафиксировать на нем фотографии побоев. Так появился этюд «Гематома».



Яна Чернова. Фото: личный архив

В один из вечеров Яна сидела в интернете.

— В какой-то момент стали публиковаться видео о людях, которых выпустили с Окрестина. На них было больно смотреть. Их рассказы, а также истории других людей, пострадавших во время акций, не могло оставить равнодушными. Кроме того, на тот момент уже начали проходить акции женской солидарности. Каждый день на них выходили прекрасные смелые девушки. На своем примере они показывали, насколько ужасна ситуация с применением насилия и насколько оно не оправдано.

Поэтому художница решила дальше развить тему своего этюда. Работа над картиной «Белорусская Венера» продолжалась две недели.



Увеличенный фрагмент картины Яны Черновой «Белорусская Венера». Фото: личный архив

— Я писала ее не отрываясь, — говорит Яна. — В моем понимании Венера — именно такая. Женственная, пластичная, мягкая, нежная и теплая, с приятными линиями тела. Недаром Венера — богиня любви, плодородия.

Девушка, которая позировала для картины, сама участвовала в акциях протеста, но, к счастью, не пострадала. Поэтому Яна использовала в картине фотоматериалы из свободного доступа.

Спрашиваем, что символизирует на картине красный цвет.

— Изначально девушка просто лежала, ее лицо было скрыто. Она прижималась к подушке, ей было больно от всего, что с ней произошло. Поэтому девушка выбрала максимально удобное положение, чтобы хоть как-то лечь. Потом мне захотелось подчеркнуть ее фигуру. Так появилось темное красное пятно. Его можно воспринимать как простыню, одеяло — чисто графический символ. В некоторых очертаниях это пятно напоминает карту Беларуси. Также я хотела все сделать в бело-красно-белой гамме с каким-то тональными вольностями.



Увеличенный фрагмент картины Яны Черновой «Белорусская Венера». Фото: личный архив

Как признается Яна Чернова, она очень хочет «написать что-то прекрасное, выразить акции солидарности женщин, морально поддержать их».

— Но я не могу. Мне хотелось показать наши реалии наибольшему количеству людей. Чтобы они приняли тот факт, что у нас очень много насилия, которого не должно быть. В какой-то степени «Белорусская Венера» — это символ современной Беларуси.