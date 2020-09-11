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Туманность Андромеды: редкий снимок получил главный приз на конкурсе космических фото

11.09.2020 17:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Француз Николя Лефодо объявлен главным победителем конкурса фотографов-астрономов 2020 года за его снимок галактики Андромеды, известной также как туманность Андромеды.


Фото: NICOLAS LEFAUDEUX, bbc.com

Фото, сделанное в Форж-ле-Бэн в Иль-де-Франсе (окрестности Парижа), заняло первое место среди тысяч профессиональных и любительских снимков со всего мира и завоевало приз в 10 тысяч фунтов (почти 13 тыс. долларов).

«В восприятии большинства из нас галактика Андромеды, хотя и близкий космический сосед, невероятно далека и абсолютно недостижима. Создать фотографию, на которой ее, кажется, можно коснуться — это настоящее чудо, особенно в нынешний период социального дистанцирования», — объяснил решение член жюри Эд Робинсон.

Чтобы наклонить изображение, автор использовал устройство, удерживающее камеру под углом к оптической оси телескопа, которое сам изготовил при помощи 3D-принтера.

Легкая размытость по краям галактики создает иллюзию ее близости, хотя на самом деле до нее два миллиона световых лет (около 19 квадриллионов километров).

А вот снимки, победившие в отдельных номинациях конкурса, с краткими комментариями организаторов.


«Полярное сияние»: «Дама в зеленом», Николас Руммельт, Германия


Фото: NICHOLAS ROEMMELT, bbc.com

Путешествуя по Норвегии, автор неожиданно увидел полярное сияние, напоминавшее женскую фигуру и окрасившее все небо зеленым, голубым и розовым.


«Лучший дебют»: «Волны», Бенс Тот, Венгрия


Фото: BENCE TOTH, bbc.com

На снимке изображена центральная часть туманности Калифорния (NGC 1499).


«Наша Луна»: «Кратер Тихо в красках», Алэн Паллу, Франция


Фото: ALAIN PAILLOU, bcc.com

Кратер Тихо, названный в честь великого датского астронома XVI века Тихо Браге — один из самых известных на Луне.

Фото отражает немыслимую красоту и сложность естественного спутника Земли.

Голубые пятна указывают на высокую концентрацию оксида титана, а красные — оксида железа.


«Наше Солнце»: «Жидкий свет», Александра Харт, Британия


Фото: ALEXANDRA HART, bbc.com

Это не безумная булыжная мостовая.

Это конвективные ячейки площадью около 1000 кв. км и толщиной в 100 км, которые постоянно поднимаются из глубин Солнца, как пузырьки в кипящей воде, и существуют всего 15−20 минут.

Все вместе создает фантастический и прекрасный вид.


«Люди и космос»: «В плену технологии», Рафаэль Шмаль, Венгрия


Фото: RAFAEL SCHMALL, bbc.com

Двойная звезда Альбирео в окружении следов летящих спутников.


«Планеты, кометы и астероиды»: «Между нами космос», Лукаш Суджка, Польша


Фото: LUKASZ SUJKA, bbc.com

На снимке видно визуальное сближение Луны и Юпитера 31 октября 2019 года.


«Небо»: «Раскрашивая небо», Томас Каст, Германия


Фото: THOMAS KAST, bbc.com

Каст долго искал в зимней Лапландии чистое небо, чтобы запечатлеть красоту полярной ночи, пока не набрел на эти арктические стратосферные облака.


«Звезды и туманности»: «Космический ад», Питер Уорд, Австралия


Фото: PETER WARD, bbc.com

NGC 3576 — хорошо известная туманность, видимая в южном полушарии.

Автор использовал компьютерную программу, чтобы запечатлеть ее на снимке без окружающих звезд и поместить на искусственный цветовой фон.

Получился небесный огненный водоворот.


«Юность»: «Четыре планеты и Луна», Алис Фок-Хан, 11 лет, остров Реюньон


Фото: ALICE FOCK HANG, bbc.com

Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн и звезда Антарес над Индийским океаном.


Специальный приз имени Энни Маундер (британский астроном) за инновационное фото: «Темная Река», Джулия Хилл, Британия


Фото: JULIE F HILL, bbc.com

«Темная Река» — скульптурная карта нашей галактики, Млечного Пути, сделанная на основе одного из самых крупных снимков ее центральной части, включающего около 84 миллионов звезд.

Фото, сделанное при помощи телескопа Vista в Европейской южной обсерватории в Паранале, Чили, состоит из почти девяти миллиардов пикселей.

***

Спонсор конкурса — британский инвестиционный фонд Insight Investment. Лучшие снимки будут выставлены с 23 октября 2020 года до 8 августа 2021 года в Национальном морском музее в Гринвиче.

 
 
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Француз Николя Лефодо объявлен главным победителем конкурса фотографов-астрономов 2020 года за его снимок галактики Андромеды, известной также как туманность...
 
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