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Книга белорусского писателя вошла в шорт-лист премии "Ясная поляна"

12.09.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Книга белорусского писателя Саши Филипенко "Возвращение в Острог" вошла в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщила в пятницу пресс-служба организаторов конкурса.

© Photo : предоставлено Россотрудничеством
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В шорт-лист также включены произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Сергея Белякова "Весна народов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", и Евгения Чижова "Собиратель рая".

Церемония награждения лауреатов премии пройдет в октябре в Большом театре. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в текущем году составляет три миллиона российских рублей.

Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003-м и вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Иностранная литература" и "Современная русская проза".

 
Теги: Минск
 
 
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Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в текущем году составляет три миллиона российских рублей.
 
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