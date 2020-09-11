|
Книга белорусского писателя вошла в шорт-лист премии "Ясная поляна"
12.09.2020 09:03 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Книга белорусского писателя Саши Филипенко "Возвращение в Острог" вошла в короткий список финалистов номинации "Современная русская проза" литературной премии "Ясная Поляна", сообщила в пятницу пресс-служба организаторов конкурса.
© Photo : предоставлено Россотрудничеством
В шорт-лист также включены произведения Андрея Аствацатурова "Не кормите и не трогайте пеликанов", Ксении Букши "Чуров и Чурбанов", Сергея Белякова "Весна народов", Софии Синицкой "Сияние "жеможаха", и Евгения Чижова "Собиратель рая".
Церемония награждения лауреатов премии пройдет в октябре в Большом театре. Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в текущем году составляет три миллиона российских рублей.
Премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003-м и вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Иностранная литература" и "Современная русская проза".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Призовой фонд премии в номинации "Современная русская проза" в текущем году составляет три миллиона российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)