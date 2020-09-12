Названы победители Венецианского кинофестиваля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Жюри Венецианского кинофестиваля назвало лучшим фильмом "Землю кочевников" ("Nomadland") американского режиссера Хлои Чжао.

Роуд-муви с актрисой Фрэнсис Макдормэнд в главной роли повествует историю женщины, которая потеряла дом и вынуждена жить в кемпере – доме на колесах, перемещаясь по западу США.

Драма "Дорогие товарищи" российского режиссера Андрея Кончаловского, в которой рассказывается о подавлении в 1962 году протестов рабочих в Новочеркасске, получила спецприз жюри.

Лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в картине "Части женщины", лучшим актером - Пьерфранческо Фавино ("Наш отец"). "Серебряного льва" за лучшую режиссуру вручили Киеси Куросаве ("Жена шпиона"), премию большого жюри – Мишелю Франко ("Новый порядок"). Приз фестиваля за лучший сценарий получил индиец Чайтанья Тамхане за картину "Ученик".

Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо, в субботу 12 сентября состоялась торжественная церемония награждения его победителей.