Более 500 человек из семи стран потребовали освободить художницу Саяпину

Источник материала: Tut.by

Более 500 представителей культурной сферы из Беларуси, Украины, России, США, Германии, Австрии и Польши подписали открытое письмо в поддержку художницы Надежды Саяпиной. Она была задержана 7 сентября в Минске и 8 сентября получила 15 суток.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы считаем, что административный арест художницы Надежды Саяпиной, а также других работников и работниц культуры, является преследованием за реализацию своего конституционного права на выражение гражданской и профессиональной позиции в Беларуси, — отмечают авторы письма. — Мы считаем недопустимым нарушение свободы самовыражения, политических прав на участие в мирных гражданских мероприятиях и художественных акциях, неправомерное задержание и суд, проходивший с многочисленными нарушениями законодательства.

Представители культурной сферы требуют «прекратить преследование работников и работниц культуры за художественные высказывания и гражданскую позицию, а также остановить насилие в отношении мирных граждан, в целом; освободить всех задержанных в ходе мирных акций, начиная с 9 августа и политических заключённых; расследовать факты нарушений при проведении задержаний и судебных процессов, факты насилия, пыток и изнасилований; провести новые свободные выборы президента».

Художница Надежда Саяпина была задержана 7 сентября в Минске. 8 сентября Саяпина получила 15 суток.

По словам родных, суд Советского района (судья Елена Жукович) проходил по скайпу. Рассматривалось дело об участии Надежды Саяпиной в перформансе, который состоялся 15 августа. Тогда художники стояли у стен Дворца искусства на улице Козлова с фотографиями изувеченных людей.

Утром того дня художницы не было в Минске, она не планировала участвовать в перформансе.

— Она приехала в Минск. Вышла на улице Козлова. Увидела, что стоит толпа знакомых художников. Она подошла поздороваться, и ей дали подержать плакат. В этот момент ее кто-то сфотографировал Спустя некоторое время Надежда уехала из центра, — говорят ее родные.

По их словам, основным свидетелем на суде выступал Евгений Щурко. Сначала он представился участковым инспектором, потом просто сотрудником Советского РУВД города Минска. Как говорят родные, маску он снять отказался. Местом проживания назвал переулок Якуба Коласа, 3, где находится РУВД.

Свой рапорт о перформансе Щурко написал 3 сентября, спустя полмесяца после перформанса.

Как отмечают родные, инспектор не смог вспомнить, сколько человек было на акции и во что была одета Надежда, но смог опознать художницу на фотографии. По словам Щурко, во время перформанса он увидел бело-красно-белые флаги и плакаты с лозунгами, слышал крики «Жыве Беларусь!». Как утверждала Саяпина, флагов на акции не было (это подтверждает фоторепортаж , опубликованный на сайте «Нашай Нівы»), плакатов с лозунгами тоже, а сам перформанс не носил политического характера.

В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перформанс «Достояние». Во время него деятели культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, ранее изъятых из коллекции Белгазпромбанка, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов на стенах.

TUT.BY делал большое интервью с Надеждой Саяпиной.