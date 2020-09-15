|
Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»
15.09.2020 11:37 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перезапуск советского мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года — именно тогда выйдет первая серия. Волка в ней озвучит актер и шоумен Гарик Харламов,
— При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим, — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская.
По ее словам, кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перезапуск советского мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года - именно тогда выйдет первая серия. Волка в ней озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)