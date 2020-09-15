ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

15.09.2020 11:37 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Перезапуск советского мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года — именно тогда выйдет первая серия. Волка в ней озвучит актер и шоумен Гарик Харламов, пишет ТАСС.


Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус. Фото: instagram.com/garikkharlamov

— При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим, — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская.

По ее словам, кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перезапуск советского мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года - именно тогда выйдет первая серия. Волка в ней озвучит актер и шоумен Гарик Харламов.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Чулпан Хаматова и другие звезды призвали руководство России сдерживать белорусские власти от насилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика