Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Источник материала: Tut.by

Перезапуск советского мультфильма «Ну, погоди!» состоится зимой 2020 года — именно тогда выйдет первая серия. Волка в ней озвучит актер и шоумен Гарик Харламов, пишет ТАСС.



Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус. Фото: instagram.com/garikkharlamov

— При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии — Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим, — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская.

По ее словам, кандидатура Харламова показалась создателям проекта точным попаданием в цель, потому что его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.