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Выпускники, преподаватели и студенты Академии музыки потребовали освободить Марию Колесникову

15.09.2020 17:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тысяча выпускников, преподавателей и студентов Белорусской академии музыки присоединились к кампании #FreeKalesnikava, объявленной Беларусским Свободным театром, и подписали открытое письмо в защиту Марии Колесниковой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Авторы письма потребовали рассмотрения всех фактов, изложенных в заявлении Марии Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича, и привлечь к ответственности всех виновных. Также они потребовали незамедлительно прекратить преследование Марии Колесниковой и закрыть уголовное дело против нее.

Как отмечается в письме, в заявлении в адрес Ивана Носкевича речь шла о задержании Колесниковой, угрозах в ее адрес, событиях на белорусско-украинской границе, когда она порвала свой паспорт и т.д.

— В заявлении Мария Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ и ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями 182, 183 и 186 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Мария отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания. (…). Также, по словам адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак, после задержания на теле Марии появились ушибы, у нее «болят руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», а в изоляторе ей вынуждены были оказывать медицинскую помощь из-за проблем с давлением и сердцем.

— Все вышеперечисленное не может не вызывать у нас естественного возмущения, и мы, коллеги Марии Колесниковой, не можем пройти мимо вопиющего беззакония, происходящего на наших глазах, — отмечают авторы письма.

Письмо подписали около 1 тысячи человек. Среди них скрипач Артем Шишков, пианист Даша Мороз, виолончелист Михаил Радунский, певцы Татьяна Гаврилова и Илья Сильчуков, дирижеры Андрей Галанов, Иван Костяхин и Олег Лесун, композитор Виктор Копытько и Ольга Подгайская.

 
 
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Тысяча выпускников, преподавателей и студентов Белорусской академии музыки присоединились к кампании #FreeKalesnikava, объявленной Беларусским Свободным театром, и...
 
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