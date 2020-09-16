Неделю назад сотрудник Молодежного театра объявил о забастовке. Узнали, что с ним

Источник материала: Tut.by

10 сентября Илья Дмитриев, машинист сцены Молодежного театра, объявил о забастовке. После этого руководство театра заявило, что он три дня отсутствовал на работе. Сам Дмитриев теперь находится за границей. Узнали у него все подробности.



Молодежный театр. Фото: bgmteatr.by

Как рассказал нам Дмитриев, в тот же день, 10 сентября, он получил письмо от генерального директора Виктора Старовойтова. В нем тот просил у машиниста письменно объяснить, почему он отсутствовал на работе 8, 9 и 10 сентября (копия письма есть в распоряжении редакции).

Как утверждает Илья, его действительно не было в те дни на работе. Машинист объясняет это устным разрешением своего бригадира. Мол, тот позвонил ему утром 8 августа и разрешил в ближайшие три дня не выходить на работу, поскольку эти дни будут отрабатывать его коллеги, у которых остались задолженности.

На это письмо Дмитриев отвечать не стал.

— Зачем? Они мне сами дали отгул на эти дни. Не хочу больше унижаться перед ними, — заявил Дмитриев.

В настоящий момент он вместе с семьей уехал из Беларуси. Как утверждает сотрудник театра, соседи рассказали ему, что около его подьезда два дня дежурили неизвестные люди в масках.

В приемной Молодежного TUT.BY заявили, что Илья Дмитриев по-прежнему работает в театре, но со всеми уточняющими вопросами предложили обращаться к руководству. Получить комментарий от генерального директора Виктора Старовойтова мы не смогли.

В своем письме о забастовке, которое Дмитриев 10 сентября отправил заказным письмом генеральному директору, он заявил, что 11 сентября не будет исполнять свои обязанности, и требует выполнить его условия. В обратном случае он будет бессрочно бастовать.

Он потребовал отставки президента, правительства и парламента, проведения новых выборов с участием независимых наблюдателей, освобождения политзаключенных и т.д.

— Я просто выразил этим поступком свою позицию по поводу происходящего в стране, — заявил Илья Дмитриев в комментарии TUT.BY. — Не могу участвовать в производстве спектаклей, в то время когда в Беларуси повсюду слышен плач матерей погибших и пострадавших детей. Сегодня в такое тяжелое время для народа Беларуси веселиться на сцене — танец на крови. Пусть я всего лишь являюсь машинистом сцены в Молодежном театре, но я также являюсь народом, а следовательно — легитимной властью со своим мнением. В любом случае я сделал так, как подсказывает моя совесть.

Он добавил, что написал свое заявление не ради денег и не нуждается в финансовой помощи.