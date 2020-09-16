«Увидев рядом с папой другую девушку, актриса выкинула букет в урну». Рассказываем о Кирилле Лаврове

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Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, легенда питерского БДТ и советского кино Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде. Рассказываем о его биографии.



Кирилл Лавров в сериале «Мастер и Маргарита». Фото: скриншот видео

Его персонажи в кино в подавляющем большинстве — люди порядочные, идейные, преданные своему делу. Достаточно вспомнить военную драму «Живые и мертвые», экранизацию одноименного романа Константина Симонова, снятую режиссёром Александром Столпером совместно с Владимиром Басовым. В этой картине Кирилл Лавров исполнил старшего политрука Ивана Синцова, корреспондента военной газеты. Этот фильм побил рекорды по популярности у зрителей на многие годы.

«Помню, давняя папина поклонница из Германии, которая влюбилась в него после фильма „Живые и мертвые“, присылала нам гуманитарную помощь, — рассказывала в интервью актриса Мария Лаврова. — У меня в 1990-х дочь родилась, и мы все ждали этих посылок, собирались всей семьей, чтобы их распаковать». В годы тотального дефицита и разрухи немецкие витамины, продукты, игрушки, фломастеры были для Лавровых огромным подарком.

В трёхсерийном детективе «Колье Шарлотты» режиссёра Евгения Татарского актёр сыграл полковника КГБ Владимира Серёгина, вышедшего на след преступной группировки, занимающейся контрабандой за рубеж антикварных драгоценностей. После этой ленты ему стали часто писать заключенные, говорил в интервью сын Лаврова: «И не было случая, чтобы он кому-то не ответил».

Безусловной творческой победой стала картина об освоении космоса Даниила Храбровицкого «Укрощение огня», в основе которой лежала биография основоположника советской космонавтики Сергея Королёва. Лавров в киноленте исполнил главную роль — Андрея Башкирцева, прототипом которого и был знаменитый конструктор. За эту роль Кирилл Юрьевич был удостоен Государственной премии РСФСР.



Кирилл Лавров в фильме «Живые и мертвые». Фото: кадр из фильма

«Отец буквально вживался в своих героев, постоянно изучал их, — рассказывал в одном из своих интервью сын артиста Сергей Лавров. — Поэтому зрители верили ему. Отмечу, что судьба Башкирцева похожа и на папину. — Ведь он тоже служил в армии, работал на заводе».

В войну Кирилл Юрьевич работал токарем на заводе боеприпасов, в 1943 году 17-летний Лавров добровольцем ушёл на фронт и остался служить в армии до 1950 года. Сначала отучился в военной авиационной школе, далее 5 лет работал техником в бомбардировочном полку на Курильских островах. Его задачей была подготовка пикирующих бомбардировщиков к боевым вылетам.

На съемках картины «Укрощение огня» Кирилл Лавров очень подружился с первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Как рассказывала Мария Лаврова, ей было 5 лет, когда отец вернулся со съёмок из Москвы. Достал смешного игрушечного зайца: «Это тебе от Вали Терешковой». «Он после роли Башкирцева в фильме „Укрощение огня“ очень дружил с космонавтами, семьей Королевых, — вспоминала в интервью дочь Лаврова. — Это были 1970-е годы, по тем временам это был сумасшедший подарок, а потому мне им не очень-то играть давали. А потом, когда я доросла до сознательного возраста, поняла, какая память мне досталась. До сих пор храню этого зайца в своей комнате».

Была у Лаврова и другая знаменитая поклонница. В Кирилла Юрьевича была влюблена Элина Быстрицкая. У них был роман, они даже хотели пожениться. Расставание было для Быстрицкой неожиданным и болезненным. «Она приехала на вокзал проводить моего отца, в руках у нее был букет цветов, — рассказывал в интервью сын артиста Сергей Лавров. — Увидев рядом с папой другую девушку, актриса выкинула букет в урну, и на этом их роман закончился. Кстати, этой девушкой была моя мама. Несмотря на все случившееся, отец и Быстрицкая всю жизнь сохраняли добрые отношения».

Женат официально Кирилл Лавров был один раз. В 1951 году он соединил свою судьбу с актрисой Валентиной Николаевой, которая родила Кириллу Юрьевичу двоих детей. «Родители говорили, что сразу приглянулись друг другу и у них завязались крепкие дружеские отношения, которые переросли в любовь», — рассказывал сын артиста.

Вместе Валентина Александровна и Кирилл Юрьевич прожили почти 50 лет, но в 2002 году любимой супруги актёра не стало. «Мама была невероятно мудрой женщиной, никогда не кричала на отца и не закатывала истерик. Всегда с юмором и даже по-философски воспринимала постоянные звонки поклонниц, которые бросали трубку. Несмотря ни на что, мама считала своим долгом сохранить семью. Так же и у отца семья всегда стояла на первом месте».

Отцом Кирилл Юрьевич был прекрасным. Летом на даче в посёлке Вырица Ленинградской области Лавров ставил спектакли с участием соседских детей. Шились костюмы, делались декорации. Дочке, конечно, он отдавал главные роли — например, в «Репке» Маша играла Бабку.

«После смерти мамы папа два года прожил с нами, а потом еще три — с Настей», — рассказывала в интервью актриса БДТ Мария Лаврова.

Последние годы жизни рядом с народным артистом Кириллом Лавровым была костюмер его родного БДТ Анастасия Лазовская на 52 года младше его, у которой был к тому времени маленький сын. Все знали, что молодая женщина была безнадёжно влюблена в счастливо женатого Кирилла Юрьевича. Но после того как супруги Лаврова не стало, именно Анастасия стала избранницей мэтра. Через какое-то время Лавров пригласил девушку в свою просторную питерскую квартиру на Большой Конюшенной улице. Но перед тем как съехаться, артист встретился с дочерью: не возражает ли она, если он станет жить с молодой женщиной, которую называл «мой Санчо Панса». «Настя души во мне не чает, такая преданная мне», — признался он Марии. На что дочка ответила: «Папа, как тебе лучше, так и делай».



Юрий Соломин и Кирилл Лавров. 2005 год. Фото: kremlin.ru

Анастасия Лазовская и Кирилл Юрьевич были вместе 3 года, вплоть до смерти актёра. И всё это время в БДТ шли разговоры: коллеги Лаврова подозревали женщину в корысти.

«Отец не очень любил говорить на эту тему, — вспоминал в интервью сын актёра Сергей Лавров. — Что бы я ни думал об этом союзе, Настя многое сделала для отца, когда он тяжело болел». Молодая женщина была для мэтра искусства не только женой, но и сиделкой.

После смерти знаменитого актёра Лазовская ещё год жила в квартире на Большой Конюшенной улице. А потом 34-летнюю гражданскую жену Лаврова попросили освободить жилплощадь. «Никакого скандала в этой истории нет, — прокомментировала для журналистов Мария Лаврова. — Эта квартира принадлежит не папе, и уж точно не Анастасии. А театру».

На сегодняшний момент сын актёра Сергей занимается бизнесом. Дочь Мария Лаврова по сей день служит в БДТ, у неё есть свой преданный зритель, обожающий спектакли с участием актрисы «Дом, где разбиваются сердца», «Васса Железнова», «Дядюшкин сон» и др. Также у Марии есть порядка 30 работ в кино, среди которых — питерский популярный детективный сериал «Ещё не вечер».

Дочь Марии Лавровой и внучка Кирилла Лаврова Ольга Семёнова продолжила актёрскую династию. Она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства и стала актрисой Санкт-Петербургского ТЮЗа. Также Ольга играет в кино — в её фильмографии 16 картин, среди которых сериалы «Литейный-5», «Улицы разбитых фонарей- 14» и др.

Гражданская жена народного артиста, костюмер Анастастия Лазовская после смерти Кирилла Лаврова уволилась из БДТ.