О событиях после выборов. Посмотрите анимационный проект, созданный более 50 аниматорами из 19 стран

Источник материала: Tut.by

Работу Юлии Рудицкой видело большинство уважающих себя белорусов — именно она являлась режиссером и художником знаменитого анимационного фильма «Будзьма беларусамі» , в котором история нашей страны рассказывалась за пять минут. Теперь Юлия живет в США, продолжает заниматься анимацией. Представляем премьеру ее нового проекта — Animators For Belarus / «Аніматары — Беларусі».

По словам Рудицкой, и она, и ее коллеги по всему миру переживают за события в Беларуси. Поэтому у нее родилась идея сделать проект-коллаборацию и выразить языком анимации поддержку белорусам.

Юлия написала о проекте на своей странице в фейсбуке, разместила объявления в профессиональных группах аниматоров в социальных сетях, а некоторым знакомым написала адресно.

— Откликнулись более 50 аниматоров из 19 стран на четырех континентах (Евразия, Северная Америка, Африка и Австралия). Все работали на волонтерских началах, по велению сердца и души. Самому юному аниматору, принявшему участие в проекте, всего 12 лет.

По словам Юлии, многие ее коллеги детально знали о событиях в Беларуси, некоторые — меньше, кто-то — в общих чертах, но все глубоко сопереживали белорусам.

— Я предложила общую концепцию. Мы взяли за композиционную основу исторический флаг независимой Беларуси, в нем есть белая, красная и белая полосы. Это объединяющая структура, которая позволила сделать переходы и комбинировать сцены разных художников друг с другом в единое произведение. Сами аниматоры могли интерпретировать эти цвета как им угодно: как в контексте современных белорусских событий, так и как что-то абстрактное. Я никому ничего не навязывала. Но мне кажется, что все авторы очень точно прочувствовали происходящее в Беларуси. Поэтому все сцены получились очень выразительными и абсолютно в контексте.

На работу ушло менее месяца. Все трудились в едином порыве. Как говорит Рудицкая, каждый автор анимировал в своей технике.

— Это была и 3D-анимация, и классическая рисованная на бумаге, и компьютерная перекладка, и живопись по стеклу, кукольная анимация из пластилина, стоп-моушен с использованием оригами, фруктов, анимация иглой на пленке и очень интересная техника пиксиляции, совмещенная с боди-артом. У аниматоров была полная творческая свобода. И, возможно, за счет этого получился интересный результат.

Сама Юлия выступила одним из авторов, а также монтировала фрагменты в общее целое.

— Мне было интересно наблюдать, насколько есть перекликающиеся темы, как люди из разных стран выбирают созвучные моменты и интонации, метафоры. Это помогло объединить совершенно эклектичные, на первый взгляд, вещи. Поэтому фильм получился цельным произведением.

О чем рассказывается в фильме?

— Этот фильм не только про бело-красно-белый флаг, это еще и рассказ обо всех нас. Мы проходим эти сложные, драматичные моменты истории. Мы возрождаемся и движемся вперед.