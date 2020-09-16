Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik, Лев Рыжков. На телеканале НТВ при поддержке Международного агентства и радио Sputnik 20 сентября в эфир выйдет новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

Новые лица и старые знакомые

В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди них будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Хотя до официального старта остались считанные дни, работа уже кипит. 16 сентября в прямом эфире прошла презентация нового сезона.

Участников и зрителей шоу "Ты – супер!" приветствовала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Я очень рада, что у нас есть возможность по всему бывшему СССР отыскивать ребят, которые талантливы, но которых судьба обделила семьей, – сказала она. – Мы по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь. Надеюсь, что вы будете по-другому смотреть на свою жизнь после того, как поучаствуете в этом проекте".

"Для меня "Ты – супер!" – самый важный проект в жизни, – признался генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. – Наш проект – это одна большая семья. Благодаря работе созданного при проекте благотворительного фонда талантливым детям выплачивается 45 стипендий на 8,5 миллиона рублей. До наступления совершеннолетия мы максимально поддерживаем наших участников".

У победительниц предыдущих сезонов – Валерии Адлейба и Дианы Анкудиновой – исполнилась мечта: они получили квартиры в Москве. А в конце прошлого сезона произошло настоящее чудо: благодаря бизнесмену и меценату Михаилу Гуцериеву квартиры в российской столице дали всем 12 финалистам.

Кроме того, как отметил Вайнштейн, многие талантливые дети обрели новые семьи. А закончившие школу участники проекта смогли продолжить свое профессиональное развитие, обучаясь в профильных училищах и престижных вузах.

"В этом сезоне мы хотим показать, как дети растут, – сказал представитель НТВ. – Поэтому в каждой отборочной программе будет выступать один из наших выпускников, участников прошлых сезонов, которые продолжают свой профессиональный путь. До выхода в свет первого сезона "Ты – супер!" было не принято, чтобы проекты социальной направленности шли в прайм-тайм в виде шоу. Но мы сразу поверили, что должно стать не только для РФ, но и всех стран, событием. Сейчас у нас более 600 миллионов просмотров в YouTube и замечательные рейтинги".

Путь через границы

Поиском талантливых детей в странах бывшего СССР традиционно занимается агентство Sputnik. В этом году карантинные ограничения усложнили эту задачу.

"В том, что касается поиска, сложностей не было, – рассказал директор МИА "Россия сегодня" по связам с общественностью Петр Лидов-Петровский. – А вот с пересечением границы проблемы возникли. Участница из Эстонии добиралась через Финляндию на пароме. Девочки из Кыргызстана и Азербайджана – через Стамбул на самолете, участница из Грузии – пешком через границу Северной Осетии, и из Владикавказа прилетела сюда. Девушке из Беларуси тоже пришлось пешком пересекать границу".

Сейчас участники проекта живут на подмосковной базе отдыха. В этом сезоне развлекательные мероприятия для них отменены. Но тем больше времени останется для занятий с наставниками.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.