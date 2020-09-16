В Париже и Вильнюсе устроили акции солидарности с белорусами

Источник материала: Tut.by

В Париже и Вильнюсе в Международный день демократии — 15 сентября — прошли акции солидарности с белорусами. К примеру, во французской столице организовали специальную подсветку здания посольства Литвы. На здании демонстрировали проекции с изображением Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Нины Багинской, а также герба «Погоня» и бело-красно-белого флага.



Акция солидарности в Париже

В Вильнюсе в Международный день демократии устроили акцию солидарности с белорусами. У Русского драматического театра Литвы установили открытый микрофон, а на самом здании театра сделали красно-белую подсветку.

Руководитель театра Ольга Полевикова и артисты Андрюс Даряла и Артур Своробович выступили с песней «Грай» группы Ляпис Трубецкой, а еще одна из участниц акции исполнила песню «Перемен».





У открытого микрофона выступили в том числе экс-кандидат в президенты Литвы, политик из партии литовских христианских демократов в сейме Литвы Ингрида Шимоните, международный секретарь партии литовских христианских демократов, заместитель председателя Европейского комитета, бывший посол Литвы в США Жигимантас Павилионис, профессор философии ЕГУ Татьяна Щитцова.

На акции были также Мария Мороз и Анна Красулина от штаба Светланы Тихановской, Ольга Карач от «Нашего Дома», Павел Маринич от ZUBR.

В Париже белорусская диаспора в Международный день демократии — 15 сентября — организовала специальную подсветку здания посольства Литвы в Париже. На здании демонстрировали проекции с изображением Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Нины Багинской, а также герба «Погоня» и бело-красно-белого флага.





Организовать акцию солидарности с белорусами помогло посольство Литвы в Париже.





«Мы также поставили ролик с Baltic Freedom Way из Литвы под литовский гимн и ролик Global Freedom Way, который устроили в Париже, под гимн «Пагоня», — рассказал один из участник акции солидарности.







