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360 ранее неизвестных стихов. Что интересного в собрании сочинений классика белорусской литературы

17.09.2020 11:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В издательстве «Белорусская наука» выходит собрание сочинений белорусской поэтессы Евгении Янищиц. В одном из томов были опубликованы 360 неизвестных ранее ее стихотворений. На это обратила внимание «Звязда».


Поэтесса Евгения Янищиц в кабинете. 1988 г., Минск. Фото: С. Крицкий, БГАКФФД

Это неопубликованные ранее стихотворения, черновики и записи в записных книжках — от некоторых из них сохранились две — три строчки. Составительница Светлана Колядко даже опубликовала ученическую тетрадь Янищиц, в которой она записывала свои первые произведения.

— Аднак адзін нюанс, якога хацелася б пазбегнуць, усё ж застаўся: побач апынуліся творы, розныя па мастацкіх вартасцях і тэрміне напісання — моцныя і слабыя, раннія і апошнія, — говорит Колядко.

Правда, это позволяет увидеть творчество поэтессы во всем диапазоне.

Жизнь Евгении Янищиц сложилась трагически.

— Яна памерла, як паэт — і коска тут мае значэнне амаль жыццевызначальнае; скончыла самагубствам, выкінуўшыся ва ўзросце сарака гадоў з акна сваёй менскай кватэры, — писал Альгерд Бахаревич. — І толькі гэтая яе смерць высвеціла ўсе тыя злавесныя словы ў вершах Янішчыц, якія пры жыцці аўтаркі, магчыма, успрымаліся проста як неабавязковыя «паэзы» — непазбежныя перабольшанні, што так падабаюцца мілай маладосці.

TUT.BY готовил подробный текст о биографии поэтессы.

 
Теги: Минск
 
 
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В издательстве «Белорусская наука» выходит собрание сочинений белорусской поэтессы Евгении Янищиц. В одном из томов были опубликованы 360 неизвестных ранее ее...
 
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