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В Минске флешмоб - районам придумывают флаги. Теперь подключился и дизайнер Владимир Цеслер

17.09.2020 19:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе минчане активно придумывают флаги своих районов. Их уже так много, что мы уверены: у народного творчества нет границ. К флешмобу подключился и известный дизайнер Владимир Цеслер, несколько флагов он опубликовал в своем инстаграме.

Сегодня дизайнер опубликовал флаги нескольких улиц и районов, а вчера запостил символ такого уголка города: улицы Первомайская, Красноармейская, Октябрьская, Лодочная, Казарменный переулок. Вот работы.


Instagram: vovatsesler

Instagram: vovatsesler

 
 
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На этой неделе минчане активно придумывают флаги своих районов. Их уже так много, что мы уверены: у народного творчества нет границ. К флешмобу подключился и...
 
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