В Минске флешмоб - районам придумывают флаги. Теперь подключился и дизайнер Владимир Цеслер

Источник материала: Tut.by

На этой неделе минчане активно придумывают флаги своих районов . Их уже так много, что мы уверены: у народного творчества нет границ. К флешмобу подключился и известный дизайнер Владимир Цеслер, несколько флагов он опубликовал в своем инстаграме.

Сегодня дизайнер опубликовал флаги нескольких улиц и районов, а вчера запостил символ такого уголка города: улицы Первомайская, Красноармейская, Октябрьская, Лодочная, Казарменный переулок. Вот работы.



Instagram: vovatsesler



Instagram: vovatsesler