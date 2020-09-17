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В Минске флешмоб - районам придумывают флаги. Теперь подключился и дизайнер Владимир Цеслер
17.09.2020 19:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе минчане активно придумывают
Сегодня дизайнер
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На этой неделе минчане активно придумывают флаги своих районов. Их уже так много, что мы уверены: у народного творчества нет границ. К флешмобу подключился и...
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