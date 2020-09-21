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Белоруска подняла бело-красно-белый флаг на Эльбрус

21.09.2020 15:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белоруска Юлия поднялась с национальным бело-красно-белым флагом на Эльбрус — самую высокую гору России и самую высокую (или одну из самых высоких) Европы. У Эльбруса две вершины — 5642 метра над уровнем моря (туда ведет самая популярная и простая дорога с юга) и 5621 (восточная, на которую поднялась белоруска).

Юлия родом из Солигорска. Из родного города уехала 11 лет как назад, из Беларуси — семь лет. Сейчас живет в России, работает мастером по микроблейдингу в бьюти-индустрии. Альпинизм — ее хобби.

— На Эльбрус можно зайти с четырех сторон. Самая простая — южная сторона. Вторая по легкости — северная. Третья — восток, через ущелье Ирик-Чат — мы шли именно этой дорогой. Самая сложная — западная. Но какой путь вы не выберете, вам потребуется подготовка.

Как признается Юлия, ей специальная подготовка не требовалась.

— В этом году я трижды ходила в горы. Правда, лишь в этот раз успешно. До этого подняться не позволила погода. Но я постоянно в спорте. Когда не хожу в горы, иду в зал или в секцию бокса. Поэтому для меня такие подъемы намного легче, чем, условно говоря, для «человека с дивана». Если вы ничем не занимались, вам стоит начать тренировки за полгода.

К тому же непонятно, как организм отреагирует на высоту.

— Если акклиматизация прошла не очень успешно, то, скорее всего, вас накроет горная болезнь, и на высоте будет очень плохо. Я видела, как взрослые мужики падали на колени, у них была истерика, их буквально выворачивало.


Фото: личный архив

На видео, которым Юлия поделись с TUT.BY, можно увидеть и других людей. Как оказалось, это не белорусы, а ее случайные попутчики. В большинстве случаев — россияне.

— До этого подъема большинство из них не было между собой знакомы. Я рассказала им о своих планах: установить на вершине наш национальный флаг и записать видео. Идея родилась, как только в Беларуси начались протесты. Знакомые прислали мне флаг, и я взяла его с собой. К моему предложению все отнеслись прекрасно, поддержали меня. Объяснять, что происходит в Беларуси, не пришлось. Компания собралась молодая, все пользуются интернетом и отлично знают, что происходит в нашей стране.

По словам Юлии, следом за ней на самую высокую вершине России поднялась еще одна группа с ее соотечественниками.

— Они тоже сфотографировались на вершине с флагом. Сейчас за нами идет следующая группа, которая… несет еще один национальный флаг.

 
 
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Белоруска Юлия поднялась с национальным бело-красно-белым флагом на Эльбрус - самую высокую гору России и самую высокую (или одну из самых высоких) Европы.
 
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