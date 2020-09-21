Дипломат, скульптор, министр. Кем стали дети, снимавшиеся в советском кино?

Источник материала: Tut.by

Киностудии союзных республик активно снимали фильмы для детей, в которых с удовольствием участвовали известные актеры. А мальчишки и девчонки нередко играли в картинах для взрослых. Находили этих ребят, как правило, в обычных школах или на улице. Это был хороший опыт — работать перед камерой наравне с профессионалами. Он давал возможность продолжить рано начавшуюся карьеру, без особого труда поступить во ВГИК. Но далеко не все мечтали связать жизнь с экраном, каким бы заманчивым ни казался мир синематографа. «АиФ» вспоминает наше старое кино и актеров-детей, нашедших себя в других профессиях. Семь историй успеха.

«Денискины рассказы» — Михаил Мень



«Денискины рассказы», 1970 г. Михаил Мень. Фото: коллаж aif.by

10-летнего сына священника Александра Меня выбрали на главную роль из нескольких тысяч мальчишек. Но режиссеру пришлось консультироваться в разных инстанциях, в том числе в КГБ: имеет ли право ребенок с таким социальным происхождением участвовать в съемках? Роль стала для Михаила единственной. После школы он учился в Институте нефти и газа, служил в армии, потом получил профессию режиссера, защитил кандидатскую по философии, возглавлял Ивановскую область, был министром. Пока не стал аудитором Счетной палаты РФ.

«Военная тайна», «Сказка о Мальчише-Кибальчише» — Сергей Остапенко



«Сказка о Мальчише-Кибальчише», 1964 г. Сергей Остапенко. Фото: коллаж aif.by

Вырос в Киеве, в шесть лет сыграл в кино октябренка Альку, чуть позже — Мальчиша-Кибальчиша. Увлекался футболом, слушал музыку «Битлз», пытаясь подражать ливерпульской четверке. Но любовь к точным наукам перевесила. После школы Сергей отправился покорять Москву и с первой попытки поступил в МФТИ. Вот уже много лет Остапенко живет с семьей в американской Тампе (Флорида): он создатель и президент компании Ultrasonic Inc.

«Приключения желтого чемоданчика», «Валерка, Рэмка +…», «Офицеры» — Андрей Громов



«Офицеры», 1971 г. Андрей Громов. Фото: коллаж aif.by

Во втором классе Андрей должен был стать дублером исполнителя мальчика Пети в фильме «Приключения желтого чемоданчика», а в результате сыграл самого Петю. Затем была главная роль в картине «Валерка, Рэмка +…» И только потом — легендарные «Офицеры», в которых роль суворовца Вани Трофимова писали уже специально для 11-летнего Андрюши Громова. Интересно, что в трех фильмах парень снялся за каких-то полтора-два года. И мог бы продолжать с тем же успехом, предложений хватало. Но он окончил МГИМО, стал кандидатом экономических наук. Служил советником-посланником посольства России на Кипре. И вот уже два года — генконсул РФ в болгарском Русе.

«Подкидыш» — Лев Аннинский



«Подкидыш». Лев Аннинский. Фото: коллаж aif.by

В пять лет Лёва оказался на съемках фильма «Подкидыш». В титрах его фамилии нет, но очаровательный мальчуган в детском саду, который хотел быть милиционером, танкистом и пограничным псом, запомнился зрителям. Мальчик рано начал читать. В детстве и юности на его столе можно было увидеть не только Стивенсона и Толстого, но и Писарева с Белинским. В школе он увлекся философскими трудами Канта, Гегеля, Бердяева, Розанова. Тогда же решил, что его профессией станет… литература и успешно окончил филфак МГУ. Статьи Аннинского печатали многие журналы страны. Кроме того, он вел телепередачи. Прожил он 85 лет.

«Мэри Поппинс, до свидания» — Филипп Рукавишников



«Мэри Поппинс, до свидания». 1983 г. Филипп Рукавишников. Фото: коллаж aif.by

Известным Филипп стал уже в 9 лет, сыграв в музыкальной картине одну из главных ролей: Майкла Бэнкса. Конкурс был огромным. Да и съемки даром, что в летние каникулы, оказались непростым испытанием: мальчик проводил на площадке по 12 часов в день. Может, потому и не захотел стать актером? Мама Филиппа — балерина, отец и дед — скульпторы. А прадед Митрофан Рукавишников — потомок нижегородских купцов, дипломант Римской академии искусств. Словом, выбора у Филиппа, наверное, и не было. Он окончил «Суриковку» и стал скульптором. В соавторстве с отцом создал памятник Владимиру Набокову в Монтрё и живительный фонтан в Москве, в сквере рядом с Третьяковкой.

«Синяя тетрадь», «Ноль три», «Сердце матери» — Виталий Чуркин



«Синяя тетрадь», 1963 г. Виталий Чуркин. Фото: коллаж aif.by

Сниматься в кино Виталий начал в 11 лет. Две из трех картин были о Ленине: «Синяя тетрадь» Льва Кулиджанова и «Сердце матери» Марка Донского. Как многие дети, Чуркин вряд ли задумывался о том, зачем ему это надо. Сын авиаконструктора, Виталик учился в английской спецшколе, брал частные уроки у американской эмигрантки. В свободное время гонял на норвежских коньках, даже стал чемпионом Москвы среди юниоров. После школы он поступил в МГИМО, защитил кандидатскую по истории. Работал послом в Чили, Бельгии, Канаде. И больше десяти лет представлял Россию в ООН. Ушел из жизни в Нью-Йорке. За день до 65-летия.

«Бриллиантовая рука», «Точка, точка, запятая…» — Максим Никулин



«Бриллиантовая рука», 1968 г. Максим Никулин. Фото: коллаж aif.by

В 11 лет попал в кино и сын знаменитого циркового артиста Юрия Никулина. Он сыграл мальчика с сачком, который идет по воде, а герой Андрея Миронова жестко толкает его сзади… И у Гайдая, и у Митты Максим снимался вместе с отцом. В «Точке…» также приняла участие мама Максима: Татьяна Покровская. Впрочем, продолжать традицию семейного подряда в кино парень не стал: поступил на журфак МГУ и, видимо, увлекшись творчеством, окончил его только через 9 лет. Работал в газетах, на ЦТ, в том числе в программе «Время». Потом стал помогать отцу в Цирке на Цветном бульваре. А в 1997-м, после ухода Юрия Никулина в другой мир, занял пост генерального директора и худрука цирка. Там и работает до сих пор…