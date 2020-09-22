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Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из «СБ. Беларусь сегодня»
22.09.2020 12:13 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из издания «СБ. Беларусь сегодня». Эту информацию она подтвердила TUT.BY.
По словам Рублевской, это случилось еще месяц назад. Действительно, ее последние публикации на сайте издания датированы 14 августа.
От комментариев Людмила Ивановна отказалась.
В «СБ. Беларусь сегодня» Рублевская работала литературным обозревателем с 2003 года. Теперь ее тексты появляются на сайте газеты «Звязда». Так, сегодня газета
Людмила Рублевская — известная белорусская писательница. Среди ее книг — повести «Сэрца мармуровага анёла», «Пярсцёнак апошняга імператара», «Ночы на Плябанскіх Млынах», романы «Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію», «Сутарэнні Ромула», серия романов «Авантуры Пранціша Вырвіча» (по первому из них в этом году «Беларусьфильм»
В 2017-м Рублевская стала лауреатом Национальной литературной премии в номинации проза за книгу «Авантуры Пранціша Вырвіча», ее книги входили в шорт-лист литературной премии имени Ежи Гедройца.
На TUT.BY выходила
Кроме Рублевской, из издания за последние два месяца ушли и другие сотрудники. С начала августа
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Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из издания «СБ. Беларусь сегодня».
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