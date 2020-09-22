Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из «СБ. Беларусь сегодня»

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская писательница Людмила Рублевская ушла из издания «СБ. Беларусь сегодня». Эту информацию она подтвердила TUT.BY.



Фото предоставлено velcom Smartfilm

По словам Рублевской, это случилось еще месяц назад. Действительно, ее последние публикации на сайте издания датированы 14 августа.

От комментариев Людмила Ивановна отказалась.

В «СБ. Беларусь сегодня» Рублевская работала литературным обозревателем с 2003 года. Теперь ее тексты появляются на сайте газеты «Звязда». Так, сегодня газета анонсировала премьеру ее рубрики «Прывіды беларускіх муроў».

Людмила Рублевская — известная белорусская писательница. Среди ее книг — повести «Сэрца мармуровага анёла», «Пярсцёнак апошняга імператара», «Ночы на Плябанскіх Млынах», романы «Забіць нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію», «Сутарэнні Ромула», серия романов «Авантуры Пранціша Вырвіча» (по первому из них в этом году «Беларусьфильм» снял картину ).

В 2017-м Рублевская стала лауреатом Национальной литературной премии в номинации проза за книгу «Авантуры Пранціша Вырвіча», ее книги входили в шорт-лист литературной премии имени Ежи Гедройца.

На TUT.BY выходила рецензия на книгу Рублевской «Пантофля Мнемазіны».

Кроме Рублевской, из издания за последние два месяца ушли и другие сотрудники. С начала августа уволились четыре сотрудника издательского дома «Беларусь сегодня», которые работали в новостном отделе сайта sb.by. Это Алина Янчур, Александр Костыко, Вадим Шундалов и Светлана Галузо. Также сотрудничество с СБ прекратил писатель Владимир Степан, который в этом году получил Национальную литературную премию как лучший белорусский прозаик.

Как обратила внимание «Наша Ніва» , 13−14 августа были опубликованы последние статьи журналистов Константина Бакуна, Людмилы Габасовой и Ольги Пасияк. Также из издания ушла Юлия Василишина. Информацию об этом nn.by подтвердил ее муж Роман Рудь, редактор отдела расследований «СБ. Беларусь сегодня».