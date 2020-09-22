Умер ученый и переводчик Сергей Хоружий. В честь его матери названа улица в Минске

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Известный российский ученый, физик-теоретик, математик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий умер сегодня, 22 сентября, в возрасте 78 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил писатель и публицист Александр Архангельский.



Сергей Хоружий. Фото: wikipedia.org

Сергей Хоружий родился в 1941 году в Рязанской области. Окончил физический факультет МГУ Защитил докторскую диссертацию по физико-математическим наукам.

Хоружий редактировал издания трудов таких мыслителей, как Павел Флоренский, Сергей Булгаков, Лев Карсавин, переводил и комментировал многие произведения Джеймса Джойса, в том числе роман «Улисс». Также был известен как автор многих трудов по теологии.

Мать Сергея Хоружего — белоруска Вера Хоружая. Она участвовала в подпольной борьбе в Западной Беларуси, в Гражданской войне в Испании. В 1942-м была схвачена нацистами и расстреляна. В честь нее в Минске названа улица.