«Вызывают всех по одному». Из театра в Гродно после инцидента с остановкой спектакля уволена актриса

Источник материала: Tut.by

Актриса Елизавета Милинцевич уволена из Гродненского драматического театра «по соглашению сторон». В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был Гродно задержали актеров, их коллеги, узнав об этом, отказались доигрывать спектакль">прерван из-за задержания одного из актеров.



Елизавета Милинцевич. Фото: vk.com/grodno_drama

По словам Елизаветы, еще до истории, случившейся в воскресенье, она собиралась уволиться из театра.

— На данный момент я не вижу своего дальнейшего существования в этом театре.

Актриса договорилась с директором коллектива Игорем Гедичем, что уволится со следующего воскресенья (27 сентября) — и на этой неделе Елизавета планировала доигрывать спектакли со своим участием. А сегодня, 22 сентября, пришла в театр, чтобы написать заявление об уходе через неделю.

— Сегодня директор стал вызывать по одному всех актеров, которые участвовали в воскресном спектакле. Он предложил мне альтернативу: либо я пишу объяснительную, что была инициатором [остановки спектакля], либо что я была заложником ситуации — а сама была готова продолжать спектакль. Я ответила, что не была инициатором и не была заложником — это было коллективное решение. Но, как и все мои коллеги, я не могла продолжить спектакль. Тогда директор сказал, что увольняет меня сегодняшним числом.

В итоге Елизавета Милинцевич ушла «по соглашению сторон».

— С сегодняшнего дня я больше не сотрудник театра. У меня уже есть предложение, но я пока не готова назвать будущее место работы.

По словам Елизаветы, сейчас она собирает свои вещи в общежитии, а ее коллег продолжают вызывать по одному к директору.

Напомним, что на мирной акции в Гродно, которая проходила в минувшее воскресенье, 20 сентября, среди прочих были задержаны актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Узнав о задержании своих коллег, актеры, которые вечером были задействованы в спектакле, объявили после антракта зрителям (посмотреть постановку пришло 12 человек), что они прерывают свое выступление в знак солидарности с задержанными актерами. Позже у артистов произошел разговор с директором театра.