Выстака международного проекта «Третье течение» открылась в музее Марка Шагала в Витебске

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Событием в художественной среде Витебска стало открытие в музее Марка Шагала очередной выставки международного проекта «Третье течение», цель которого — изучение современного состояния жанров. На суд соскучившейся по выставочным проектам публики выставили свои в большей части новые работы художники из Витебска, а также Минска, Барановичей, Орши, Полоцка. На презентации состоялся виртуальный показ работ авторов из Латвии, России, Израиля. Так было ознаменовано начало нового выставочного сезона.





Как одноименный музыкальный жанр представляет собой синтез классической музыки и джаза, так и эта, третья по счету, часть «Третьего течения» объединяет реализм и авангард. Посвящена она исследованиям жанра натюрморта.





Организаторы не ограничивали авторов в тематике, стилистике, а предложили ее участникам вольную интерпретацию темы. В итоге в проекте объединилось многообразие направлений, техник, взглядов и возможностей самовыражения.

— Нашей идеей было раскрыть, что происходит на современном этапе в жанре натюрморта, как он развивается и воспринимается художниками, — пояснил инициатор проекта Леонид Медведский.





При осмотре экспозиции, в которую кроме работ в традиционном воплощении жанра вошли произведения беспредметного искусства, у многих возникает вопрос: а где здесь собственно натюрморт?

Например, витебская художница Антонина Фалей свою работу «Страницы Красной Книги» писала специально к выставке, долго обдумывая концепцию, направленность на аудиторию.

— Мне как абстракционисту организаторы предложили представить свое видение натюрморта, — рассказала Антонина Владимировна. — Материальная натура меня не вдохновляет, сковывает. Моя работа, как и все мое творчество, в основе которого лежит отказ от материальности, — ассоциативная, рассчитана на фантазию зрителя, диалог с ним, философское восприятие предметов.

Минский художник Владимир Макарков представил масштабный натюрморт «21 вариант прорастания белорусской бульбы», выполненный акварелью. Михаил Левкович — абстрактную работу «Вкус коньяка», Владимир Бузиков — графику «Букет. Цветы и плоды». Интересные, яркие, запоминающиеся произведения представили Олег Захаревич, Алексей Кравченко, Валентина Ляхович, Геннадий Фалей, Олег Костогрыз, Василий Васильев, Виктор Шилко, Виктория Крупская, Алексей Литвин, Елена Гурина, Владимир Концедайлов и многие другие участ­ники выставки. Все они символизируют действительно мощный поток творческой энергии и солидарности художников.





Первые две части проекта в 2017-м и 2018 годах были посвящены соответственно портрету и пейзажу. По итогам этой выставки будет издан буклет.