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Усадьбу Радзивиллов выставили на продажу в четырнадцатый раз

24.09.2020 17:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Усадьба Радзвиллов в Полонечке (деревня Барановичского района) выставлена на аукцион в четырнадцатый раз, пишет «Звязда».


Усадьба в Полонечке. Фото: zviazda.by

Стоимость усадьбы — 25 тысяч белорусских рублей (менее 10 тысяч долларов). Но понятно, что это только первые траты.

— Спатрэбяцца сур’ёзныя грашовыя ўкладаннi, каб будынак перастаў быць «аварыйным». Драўляныя бэлькi на столi прагнiлi, неабходна ўмацаваць падмурак, — отмечает Наталья Ибрагимова, председатель Вольновского сельсовета. — Але ж гэта не руiны — ёсць i сцены, i нават дах. Праўда, два гады таму ўмовы надвор’я пашкодзiлi будынак: лiвень падмыў падмурак i абрынулася частка сцяны — зараз гэты праём закрыты металапрофiлем.

При этом зданию нужна реставрация, а ее можно проводить только по согласованию с Министерством культуры.


Дворец Радзивиллов. Рисунок Наполеона Орды

Усадьба в Полонечка появилась в 18 веке. Здесь Матей Радзивилл построил более скромную версию резиденции в Несвиже, но не забыл ни о часовне, ни об оранжерее, ни о пейзажном парке. Примером и вдохновением для проекта стала вилла на озере Комо, расположенная неподалеку от итальянского города Белладжио.

Константин Радзивилл, который унаследовал этот дворец, решил сделать его более модным: пристроил к нему колонны и гермы — головы, как считается, греческих философов.


Фото: Андрей Дубинин, globus.tut.by. Апрель 2015-го

Правда, суровый XX век это место не пожалел: сейчас от былого комплекса остался только дворец, хотя и он выглядит заброшенным и позабытым. В 1943 году здесь случился пожар. После войны здание восстановили уже в другой планировке и разместили в нем школу-интернат. Несмотря на это, головы философов все еще на месте и атмосфера былого шика — тоже.

 
 
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Усадьба Радзвиллов в Полонечке (деревня Барановичского района) выставлена на продажу в четырнадцатый раз.
 
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