Актер драмтеатра в Гродно прыгнул в воду и переплыл Неман, чтобы спастись от милиции, - но его задержали

Источник материала: Tut.by

Актер Гродненского театра кукол Александр Ратько был задержан вчера, 23 сентября, после акции протеста. Спасаясь от милиции, он пытался переплыть Неман, пишет Hrodna.life.



Александр Ратько (слева) в спектакле «Стражи Тадж-Махала». Фото: Алексей Пивоварчик

Читатель издания, который сидел около местного драматического театра, увидел людей в форме.

— Спустя некоторое время на территорию театра подъехал бус и забрал несколько омоновцев, но при этом несколько еще оставалось. После этого я обратил внимание на силуэт в Немане. Сначала мы с другом подумали, что человек тонет. Как потом оказалось, он просто плохо плавал.

По словам читателя, человек около 10 минут пытался переплыть Неман, а когда доплыл до берега, его задержала милиция.

В этом человеке читатели узнали Александра Ратько, актера Гродненского театра кукол и музыканта.

Фамилия Ратько есть в списке задержанных на cайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Александра Ратько неоднократно могли видеть и минские зрители. Он играет в спектакле «Стражи Тадж-Махала» , одной из лучших постановок минского сезона 2019−2020.

Это уже не первая попытка гродненцев таким образом спастись от милиции. Вечером 13 сентября Виктор Костюк Гродно мужчина, убегая на акции от милиции, прыгнул в воду и переплыл Неман">вышел в центр Гродно в майке с национальной символикой и с флагом. Его попытались задержать сотрудники милиции. Он вынужден был убегать и, чтобы спастись от преследования, прыгнул и переплыл Неман. Выбраться из реки Виктору помогли прохожие, он не был задержан.