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Актер драмтеатра в Гродно прыгнул в воду и переплыл Неман, чтобы спастись от милиции, - но его задержали
24.09.2020 18:19 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Актер Гродненского театра кукол Александр Ратько был задержан вчера, 23 сентября, после акции протеста. Спасаясь от милиции, он пытался переплыть Неман,
Читатель издания, который сидел около местного драматического театра, увидел людей в форме.
— Спустя некоторое время на территорию театра подъехал бус и забрал несколько омоновцев, но при этом несколько еще оставалось. После этого я обратил внимание на силуэт в Немане. Сначала мы с другом подумали, что человек тонет. Как потом оказалось, он просто плохо плавал.
По словам читателя, человек около 10 минут пытался переплыть Неман, а когда доплыл до берега, его задержала милиция.
В этом человеке читатели узнали Александра Ратько, актера Гродненского театра кукол и музыканта.
Фамилия Ратько есть
Александра Ратько неоднократно могли видеть и минские зрители. Он играет в спектакле
Это уже не первая попытка гродненцев таким образом спастись от милиции. Вечером 13 сентября Виктор Костюк Гродно мужчина, убегая на акции от милиции, прыгнул в воду и переплыл Неман">вышел в центр Гродно в майке с национальной символикой и с флагом. Его попытались задержать сотрудники милиции. Он вынужден был убегать и, чтобы спастись от преследования, прыгнул и переплыл Неман. Выбраться из реки Виктору помогли прохожие, он не был задержан.
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Актер драмтеатра в Гродно прыгнул в воду и переплыл Неман, чтобы спастись от милиции, - но его задержали
Актер Гродненского театра кукол Александр Ратько был задержан вчера, 23 сентября. Спасаясь от милиции, он пытался переплыть Неман
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