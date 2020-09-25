Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли

Источник материала: Tut.by

Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) в четверг приняла решение о переносе традиционных карнавальных шествий, которые должны были состояться в феврале 2021 года, на более поздний срок из-за пандемии. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на главу объединения Жоржи Кастанейру, пишет ТАСС .



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«Это не отмена, а перенос в поисках решения. В феврале проводить парад невозможно. <…> Мы ожидаем информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация», — приводит издание его слова. По мнению Кастанейры, пока преждевременно говорить об альтернативных датах карнавала 2021 года.

«Традиционный формат требует большего времени на подготовку, поэтому мы рассматриваем другие варианты», — напомнил он, подчеркнув, что Liesa «постарается не оставить в неведении тех, кто зависит от этого праздника». «Есть прогнозы, согласно которым только начиная с апреля появятся безопасные для этого условия», — сказал Кастанейра.

В июле стало известно о переносе на более поздний срок карнавала в Сан-Паулу. О возможности отмены традиционных новогодних празднований и карнавальных шествий говорил также губернатор штата Баия Руй Коста.