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К логопеду за сильный белорусский акцент. Роман Альгерда Бахаревича выходит в Шотландии

25.09.2020 10:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роман известного белорусского писателя Альгерда Бахаревича «Дзеці Аліндаркі» выходит в переводе на английский язык. Об этом писатель написал на своей странице в фейсбуке.


Альгерд Бахаревич. Фото: facebook.com/alhierd.bacharevic

По словам Бахаревича, книга выходит в Шотландии в издательстве Scotland Street Press. Перевод осуществили Джим Дингли и Петри Рейд. В продажу издание поступит 30 сентября.

Как отметил писатель, импульсом для создания романа стала история, о которой он прочитал. В одном из районных центров чиновница предложила родителям обратиться к логопеду, поскольку у их ребенка был сильный белорусский акцент.


Обложка книги. Фото: facebook.com/alhierd.bacharevic

— Так і пачала пісацца гісторыя пра Лёсю і Лёччыка. Беларускамоўных дзяцей, што апынуліся ў канцлягеры, у якім добры Доктар лечыць іх ад няправільнай мовы. Гісторыя пра Бацьку, (…), які зрабіў дачку адказнай за выкананне Вялікай Місіі - захаваць Мову. (…). Бацька выкрадае дзяцей з лагеру. Дзеці ўцякаюць і блукаюць па Агромністым і Таемным Беларускім Лесе…, — написал Бахаревич.

Роман писателя вышел в 2014 году в издательстве «Галіяфы». Он получил премию «Кніга году» в номинация «проза» и занял третье место на премии имени Ежи Гедройца.

В 2018 году Елена Лопатнева перевела «Дзеці Аліндаркі» на французский язык. Книга вышла в парижском издательстве Le ver a soi — это был первый перевод романа, переведенного с белорусского непосредственно на французский язык.

 
 
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Роман известного белорусского писателя Альгерда Бахаревича «Дзеці Аліндаркі» выходит в переводе на английский язык.
 
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