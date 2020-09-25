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В Брест привезли копию Креста Евфросинии Полоцкой

25.09.2020 10:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 сентября в Брест прибыла копия Креста Ефросинии Полоцкой, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Брестская епархия

Святыня будет доступна для поклонения в кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника на улице Карла Маркса до 14.30 25 сентября.

Напомним, что белорусский духовный символ — крест Евфросинии Полоцкой — был изготовлен для церкви Святого Спаса в Полоцке по заказу преподобной полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году. Выполнен в форме шестиконечного креста высотой 51,8 сантиметра. Мастер Богша писал, что оценил его вместе с работой в 140 гривен. По тем временам — огромная сумма! Она была равна годовому доходу смоленского князя. Крест был утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден.

В 1997 году брестский ювелир-эмальер Николай Кузьмич изготовил полноразмерную копию. Крест сделан из золота и серебра, богато украшен драгоценными камнями и ниткой жемчуга по всему периметру.

 
Теги: Брест
 
 
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Реликвия находится в кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника.
 
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