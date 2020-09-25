Источник материала: Tut.by

Народная артистка Беларуси, певица Инна Афанасьева уволилась из Молодежного театра эстрады. Информацию об этом она подтвердила TUT.BY.



Фото: facebook.com/AfInna.ART

— В принципе, я давно планировала уйти. Завершился сезон, прошел отпуск, закончился контракт, и я ушла. Почему? Теперь мы больше живем в Санкт-Петербурге, чем в Минске. У театра есть определенный график работы, подстраиваться под него — не всегда удобно. Тем более что это же Молодежный театр — надо уступать место молодым, чтобы они двигались вперед. На мое место возьмут артиста, который сможет развиваться.

— Дирекция театра предлагала вам продлить контракт?

— Нет. Я очень люблю Молодежный театр, очень много там проработала, обожаю коллектив. Люблю нашу площадку: она маленькая, но домашняя, комфортная, я много сделала там программ. У нас прекрасные отношения с администрацией, и она нормально отнеслась к моему решению. Меня никто не держал за руки, не уговаривал. Но все мы — взрослые люди. Очевидно: если человек принял решение, его бессмысленно уговаривать.

По словам Инны Афанасьевой, она планирует и дальше приезжать в Беларусь на концерты. Покорения российского шоу-бизнеса она не планирует.

— Но если меня приглашают на корпоративы и выступления в Россию, откликнусь. Вообще, где я буду жить, это вторично. Самое главное, что я — белоруска. Для меня это первостепенно.

13 августа Инна Афанасьева высказалась по поводу ситуации в стране и призвала силовиков: «Не бейте и не убивайте людей».

— Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, милиция, спецназ, ОМОН. Я не знаю, какие подобрать слова от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны с Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестина! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете еще большее зло. Вы убиваете себя и свою душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться людьми! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких! С большой любовью и уважением ко всем вам! — написала в соцсетях Афанасьева.

Спрашиваем у певицы, связано ли то обращение с ее уходом?

— Нет, не связано. [После того обращения] мне никто ничего не говорил. Мне кажется, все разумные, нормальные люди против насилия. Я думаю, что мы должны строить отношения в обществе, не причиняя друг другу боль и уж тем более не подвергая насилию других людей.

В моем обращении не было никакой политической подоплеки. У меня было только одно желание. Понимаете, у нас мир один на всех. Он не может быть каким-то другим для определенных людей. Мне хотелось, чтобы люди, которые имеют власть и занимают определенные должности, были очень осторожны и аккуратны в своих решениях. Для меня как женщины и матери важно, чтобы мы жили в безопасной стране.