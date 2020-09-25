ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инна Афанасьева уволилась из Молодежного театра эстрады

25.09.2020 17:25 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Народная артистка Беларуси, певица Инна Афанасьева уволилась из Молодежного театра эстрады. Информацию об этом она подтвердила TUT.BY.


Фото: facebook.com/AfInna.ART

— В принципе, я давно планировала уйти. Завершился сезон, прошел отпуск, закончился контракт, и я ушла. Почему? Теперь мы больше живем в Санкт-Петербурге, чем в Минске. У театра есть определенный график работы, подстраиваться под него — не всегда удобно. Тем более что это же Молодежный театр — надо уступать место молодым, чтобы они двигались вперед. На мое место возьмут артиста, который сможет развиваться.

— Дирекция театра предлагала вам продлить контракт?

— Нет. Я очень люблю Молодежный театр, очень много там проработала, обожаю коллектив. Люблю нашу площадку: она маленькая, но домашняя, комфортная, я много сделала там программ. У нас прекрасные отношения с администрацией, и она нормально отнеслась к моему решению. Меня никто не держал за руки, не уговаривал. Но все мы — взрослые люди. Очевидно: если человек принял решение, его бессмысленно уговаривать.

По словам Инны Афанасьевой, она планирует и дальше приезжать в Беларусь на концерты. Покорения российского шоу-бизнеса она не планирует.

— Но если меня приглашают на корпоративы и выступления в Россию, откликнусь. Вообще, где я буду жить, это вторично. Самое главное, что я — белоруска. Для меня это первостепенно.

13 августа Инна Афанасьева высказалась по поводу ситуации в стране и призвала силовиков: «Не бейте и не убивайте людей».

— Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, милиция, спецназ, ОМОН. Я не знаю, какие подобрать слова от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны с Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса! В моей душе это точно! Останутся и те люди, которые бежали оплачивать штрафы за водителей на улицах. Люди, которые привозят еду в Окрестина! Останутся наши красивые женщины с цветами вдоль дорог! Люди, которые собирают деньги пострадавшим и уже искалеченным семьям. Останутся и те, кто сложил свои щиты и не подчинился приказам. Наши медики! Боже, спасибо Вам, за то, что спасаете жизни чьих-то детей! Дорогие наши ребята, прошу вас, не убивайте, ведь с каждым ударом вы порождаете еще большее зло. Вы убиваете себя и свою душу! Я желаю каждому из нас выжить в это непростое время и остаться людьми! Пожалуйста, берегите себя своих родных и близких! С большой любовью и уважением ко всем вам! — написала в соцсетях Афанасьева.

Спрашиваем у певицы, связано ли то обращение с ее уходом?

— Нет, не связано. [После того обращения] мне никто ничего не говорил. Мне кажется, все разумные, нормальные люди против насилия. Я думаю, что мы должны строить отношения в обществе, не причиняя друг другу боль и уж тем более не подвергая насилию других людей.

В моем обращении не было никакой политической подоплеки. У меня было только одно желание. Понимаете, у нас мир один на всех. Он не может быть каким-то другим для определенных людей. Мне хотелось, чтобы люди, которые имеют власть и занимают определенные должности, были очень осторожны и аккуратны в своих решениях. Для меня как женщины и матери важно, чтобы мы жили в безопасной стране.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народная артистка Беларуси, певица Инна Афанасьева уволилась из Молодежного театра эстрады.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Гигантская крыса-сапер получила золотую медаль за храбрость. Она помогла найти десятки мин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика