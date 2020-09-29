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«Ничего не поменялось». Что сейчас с коллекцией Белгазпромбанка
29.09.2020 12:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня
В комментарии порталу cотрудники галереи «Арт-Беларусь» заявили, что в ситуации с коллекцией Белзапромбанка «ничего не менялось».
— Никаких действий (в том числе, следственных) не было. Ни одного юридического документа с того времени не было предьявлено.
На уточняющий вопрос TUT.BY в галерее сообщили, что картины находятся в хорошем состоянии.
— В помещении, соседнем с тем, где находятся картины, сидит милиционер. Он наблюдает через монитор за работами по системе видеонаблюдения.
Как стало
Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка
Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Обыск в офисе Белгазпромбанка
В сюжете, посвященном делу Белгазпромбанка, Иван Эйсмонт рассказал об обысках в банке и других коммерческих структурах, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое».
Госконтроль сообщил о задержании по делу
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Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня сообщил в итоговом выпуске новостей, что полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из...
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