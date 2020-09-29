«Ничего не поменялось». Что сейчас с коллекцией Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня сообщил в итоговом выпуске новостей, что полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». TUT.BY уточнил, где сейчас находятся картины.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В комментарии порталу cотрудники галереи «Арт-Беларусь» заявили, что в ситуации с коллекцией Белзапромбанка «ничего не менялось».

— Никаких действий (в том числе, следственных) не было. Ни одного юридического документа с того времени не было предьявлено.

На уточняющий вопрос TUT.BY в галерее сообщили, что картины находятся в хорошем состоянии.

— В помещении, соседнем с тем, где находятся картины, сидит милиционер. Он наблюдает через монитор за работами по системе видеонаблюдения.

Как стало известно TUT.BY еще в июне этого года, картины по-прежнему находятся в хранилище галереи «Арт-Беларусь» во Дворце искусства.

Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка началось в 2011 году, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе предметов искусства собственник платил таможенный сбор.

Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Обыск в офисе Белгазпромбанка прошел 11 июня 2020 года, галерея «Арт-Беларусь», где хранятся картины корпоративной коллекции банка, работала до 12 июня.

В сюжете, посвященном делу Белгазпромбанка, Иван Эйсмонт рассказал об обысках в банке и других коммерческих структурах, в ходе которых, по его словам, «было изъято около четырех миллионов долларов, полученных, как считает следствие, незаконным путем, ценные бумаги стоимостью 500 тысяч долларов, золото, облигации, дигипассы и многое другое».

Госконтроль сообщил о задержании по делу 15 человек , также Могилеве обвиняют в хищении в особо крупном размере">уголовное дело возбуждено против главы отделения Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова, его обвиняют в хищении в особо крупном размере. По телевизору показали «доллары и золото», а потом еще и рассказали про 150 картин на 20 млн долларов, которые приобщены к делу.