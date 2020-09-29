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Выселения не будет. СХТ продолжит работу в КЗ «Минск»

29.09.2020 14:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современный художественный театр продолжит работу в концертном зале «Минск». Об этом TUT.BY сообщил директор театра Владимир Ушаков.


Денис Дудинский в спектакле «Дракон». Фото предоставлено СХТ

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что театру не продлили договор аренды.

— Да, такой вариант был реален. Мы даже нашли площадки и склады, где планировали работать. Но буквально на днях дирекция КЗ «Минск» сообщила нам, что мы можем продолжить работу. Угроза выселения миновала.

Владимир Ушаков воспринял эту информацию с воодушевлением.

— СХТ работает в КЗ «Минск» уже 16 лет, с момента основания. Когда мы пришли, это был обычный политпросовский зал (ранее КЗ являлся Домом политпроса. — Прим. TUT.BY). Это была наша идея — сделать там сцену. Эту площадку, которая позже стала малым залом, переделывали под нас. Первое время к нам приходили по 30 человек, ведь это место никто не знал. Надо было время, чтобы зал начал заполняться и появились аншлаги. Поэтому переезд для нас — это как пожар для театра. После этого будет очень сложно возродиться и восстановить финансовое благополучие.

При этом СХТ решил отказаться от площадки «Дипсервис».

— У нас был достаточно плодотворный опыт сотрудничества с ними в прошлом году. В этом году мы были вынуждены работать там летом, пока в КЗ «Минск» происходил ремонт. Но в 2020-м там поменялось руководство, и мы не видим смысла сотрудничать с этой площадкой.

Сейчас СХТ cформировал афишу на октябрь.

— Каждый месяц мы заключаем договор на конкретное мероприятие. Пока договорились на октябрь. Наша позиция такая: мы будем играть только драму. Если комедии, то только высокие. Условно говоря, «Тартюфа» будем показывать — это комедия о лжеце и обманщике. А просто комедии — нет.

Что касается планов театра, то сейчас в СХТ идут репетиции спектакля «Ричард 3», который будет ставить режиссер Елена Медякова. Премьера планируется в конце октября. Существует предварительная договоренность с писателем Сашей Филипенко о постановке его спектакля «Бывший сын». Его планирует ставить сам Владимир Ушаков. Также с названием своей будущей постановки планирует определиться главный режиссер театра Игорь Казаков.

 
Теги: Минск
 
 
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Современный художественный театр продолжит работу в концертном зале «Минск».
 
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