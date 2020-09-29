ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как боснийская кошка и шотландский сварщик нашли друг друга и покоряют мир

29.09.2020 17:31 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два года назад шотландский сварщик Дин Николсон решил, что ему наскучила размеренная жизнь и работа по графику. Он собрал вещи, сел на велосипед и отправился в кругосветное путешествие, чтобы увидеть мир и познать себя.


Фото: INSTAGRAM/1BIKE1WORLD

Но вряд ли он в тот момент подозревал, насколько сильно изменится его жизнь, а главное — благодаря кому.

Сейчас 31-летний Дин и его кошка Нала — звезды «Инстаграма». Они встретились случайно где-то на границе Боснии и Черногории и продолжают путешествовать вместе.


Фото: INSTAGRAM/1BIKE1WORLD

Дин жил в небольшом городке Данбаре, который находится к востоку от Эдинбурга на побережье Северного моря. Когда он решил отправиться в свое грандиозное велопутешествие, его первым пунктом стал Амстердам. До Нидерландов с британского берега можно добраться на пароме.

Ночуя в основном в палатке, Дин проехал через Бельгию, Швейцарию, Италию и Хорватию, а затем оказался в Боснии, где и познакомился со своим будущим товарищем по путешествию.


Фото: INSTAGRAM/1BIKE1WORLD

«Это был обычный день, — рассказал он в интервью радиостанции „Би-би-си Скотленд“. — Я был на пути в Черногорию, взбирался на велосипеде на высокий холм. И тут я услышал тоненькое „мяу“ где-то у себя за спиной. Она бежала за мной вверх по склону холма. Тогда я остановился, а она от меня ни на шаг. Я посадил ее в сумку на раму, чтобы ей было удобно, и решил отвезти с ближайший город, чтобы проверить, есть ли у нее микрочип. Но чипа не было, а она забралась мне на плечо и уснула. И все, я понял, что она едет со мной путешествовать дальше».

Изначально Дин планировал как можно быстрее доехать до Таиланда, но с появлением кошки, которую он назвал Нала, поменялся и темп, и маршрут.

В видеоролике у себя на сайте Дин рассказывает, как они с Налой попали под дождь. Она промокла и заболела. Как раз в тот момент он понял, что путешествие не может продолжаться с изначально запланированной скоростью. Дин испугался, что может потерять Налу, и решил остановиться в хостеле на несколько дней. Там она поправилась, и они поехали дальше.

«Она научила меня не торопиться и наслаждаться моментом, — отмечает Дин. — Когда она со мной на велосипеде, ее потребности превыше всего, так что путешествие сильно замедлилось. Мы часто останавливаемся и играем. Если на пути лес — мы там играем. Еще она обожает бегать по пляжу».

Дин и Нала проехали около 16 тыс. километров вместе. Он оформил кошке паспорт, и теперь они могут ехать, куда им заблагорассудится. Ну или почти.


Фото: INSTAGRAM/1BIKE1WORLD

«Я не мог проехать с кошкой через Иран, потому что там нельзя останавливаться с животными в гостиницах. Так что этот отрезок мы пропустим. Теперь я планирую проехать через Россию весной».

Куда бы они ни приехали, везде Дина и Налу балуют вниманием. Кошечка в корзине велосипеда или на плече хозяина трогает большинство местных жителей и очень помогает наладить контакт. Из-за нее Дина даже угощали пивом бесплатно.

Нала побывала в Албании и Греции, а затем и в Данбаре, родном городе Дина. Она каталась на фуникулере и плавала на байдарке.


Фото: INSTAGRAM/1BIKE1WORLD

У Дина и Налы более 800 тыс. подписчиков в «Инстаграме» (@1bike1world), а просмотры их видео на YouTube приносят заработки, которые идут на кошачий корм и ремонт велосипеда.

Уже вышли календарь с фотографиями Налы и книга про ее приключения с Дином.

«Мы планируем перезимовать в Греции, где поработаем в приютах для животных. Весной мы поедем через Россию, держа курс на Таиланд. Очень уже мне хочется исполнить свою мечту и посидеть на пляже с кокосом», — сказал Дин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два года назад шотландский сварщик Дин Николсон решил, что ему наскучила размеренная жизнь и работа по графику. Он собрал вещи, сел на велосипед и отправился в...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Горбачев» - тонет, «Сталин» - под шашлык? Забытые дачи глав СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика