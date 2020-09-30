Выделили почти миллион рублей. Что сейчас происходит в Кревском замке

Источник материала: Tut.by

В Кревском замке продолжаются работы по его восстановлению. Что уже сделано, что предстоит сделать, а также сколько денег выделено из бюджета, выяснила «Звязда».



Кревский замок в сентябре 2020 года. Фото: фото отдела культуры Сморгонского райисполкома, zviazda.by

В этом году работы ведутся на северо-западной стене. Этот участок сохранился лучше других, но историческая кладка склонна к разрушению. Чтобы ее закрепить и спасти, было решено нарушить очередь и выполнить работы именно на этом участке стены. Кроме того, здесь находятся въездные ворота, которые также планируется воссоздать в рамках реставрации.

Сейчас, в конце сентября 2020 года, начались работы по созданию арочного проема. Этот этап планируется завершить до конца года.

— Будут восстановлены въездные ворота с подъемным механизмом, чтобы показать, какой был доступ в замок в то время, — пояснила начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Рожева. — Были и еще одни ворота, но они находились в тех стенах, над которыми мы в этом году не работаем. Хотелось бы завершить этап консервации, чтобы не было опасения за эту стену и чтобы мы смогли работать с туристами внутри замка.

Сейчас для для доступа туристов открыта только та часть стены, где уже прошли консервация и реставрация. Причина в том, что состояние стен, ожидающих реставрации, опасно. Бывает, кирпичи падают даже от ветра.

Сейчас в открытой для туристов части стены можно увидеть кладку, есть фотовыставка.

После завершения консервации туристы смогут осмотреть как внешний, так и внутренний двор древнего Кастеля, дошедший с ХIV века. Это первое в Беларуси каменное оборонительное сооружение с жилыми помещениями. В подвале даже была тюрьма для знатных лиц. Здесь трагически завершил свою жизнь великий князь литовский Кейстут, а его сыну Витовту удалось сбежать, одевшись в женскую одежду.

В целом будут восстановлены все четыре стены и Княжеская башня. В последней предполагается открыть музей. Значительную часть экспозиции составят вещи, найденные при раскопках. Часть их сейчас хранится в Сморгонском историко-краеведческом музее. Это ключи, керамические и кожаные изделия, фрагменты фресок и многое другое.

— Нужно сохранить исторический объект в том состоянии, который есть. Он не будет построен на ту высоту, что была, а тогда высота стен достигала 10 метров. Сейчас стены восстанавливаются на сохранившуюся высоту, — говорит Татьяна Рожева.

Башня и части двух прилегающих к ней стен — это второй этап реставрации. Затем останутся еще две стены, на которых пока работы не велись. По ним сейчас завершается разработка строительной документации.

Как рассказали в отделе культуры, работы финансируются за счет средств фонда президента по поддержке культуры и искусства. В этом году выделен почти миллион рублей. За счет фонда велись в основном и работы по консервации Княжеской башни и северо-восточной стены. Было потрачено 800 тысяч рублей, чуть более 200 тысяч составило финансирование республиканского и местного бюджетов.