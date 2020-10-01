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Под «Джокондой» да Винчи нашли скрытый эскиз
01.10.2020 10:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Первоначально художник собирался нарисовать девушку в другой позе,
Еще в 2004 году ученый снял картину с помощью инфракрасного света и с того времени изучал более 1650 полученных изображений. Благодаря этому он смог выявить под слоем краски элементы, которые были скрыты ранее.
После анализа Котт обнаружил набросок, сделанный с помощью древесного угля и трафарета с отверстиями. Первоначально художник хотел изобразить Мону Лизу вполоборота и смотрящей в сторону. Но затем он развернул портрет к зрителям, и картина приобрела привычный вид.
Также Паскаль Котт обнаружил на эскизе след от заколки. Возможно, да Винчи мог попытаться передать образ какой-то богини, поскольку такое украшение тогда не было распространено во Флоренции.
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Французский исследователь Паскаль Котт обнаружил скрытый эскиз на картине Леонардо да Винчи «Джоконда». Первоначально художник собирался нарисовать девушку в...
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