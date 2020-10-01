«Находка, которая меняет все». Новые факты о гибели парома «Эстония»

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о необходимости провести новые подводные технические исследования в районе гибели парома «Эстония».



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«Новое исследование нужно провести»

«Разумеется, это нужно будет сделать достойно и прозрачно. Новое техническое исследование новых обстоятельств „Эстонии“ нужно провести. С нашей точки зрения, это включает в себя подводные наблюдения. Мы также проинформировали об этом Финляндию и Швецию», — цитирует Ратаса портал ERR.ee.

Поводом для проведения новых исследований стал документальный фильм «„Эстония“: находка, которая меняет все» шведского режиссера Хенрика Эвертссона. Эвертссон проводил съемки погибшего судна с помощью подводного робота и, по его утверждению, обнаружил повреждения, о которых ранее нигде не упоминалось.

Речь идет о большой вмятине и дыре высотой в четыре и шириной в 1,2 метров на боковой части парома. «Нельзя исключать, что это повреждение сыграло свою роль», — заявил изданию Aftonbladet эксперт в области морского дела Йорген Амдал. Эксперты, привлеченные авторами фильма, утверждают, что данная дыра не могла образоваться в результате взрыва. По их версии, повреждение могло возникнуть под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.

Страшная ночь

27 сентября 1994 года в 19:15 по местному времени из Таллиннского порта вышел паром «Эстония», на борту которого находились 989 пассажиров и членов экипажа. Паром совершал к тому времени уже ставший привычным рейс из Таллинна в Стокгольм. Несмотря на то что погода была плохая и на море начинался шторм, никакого беспокойства не чувствовали ни те, кто оставался на берегу, ни те, кто отплывал на борту парома. Для судна, подобного «Эстонии», балтийский шторм, как считалось, никакой угрозы представлять не мог.

В 1:30 ночи «Эстония» передала краткий сигнал бедствия, вскоре после чего исчезла с радаров. Подошедшими на помощь кораблями, а также вертолётами финских и шведских военных и спасателей были спасены 137 человек. 95 пассажиров и членов экипажа были официально опознаны как погибшие. 757 человек объявили пропавшими без вести.

Паром «Эстония» был построен в 1979 году на западногерманской судоверфи Meyer Werft в городе Папенбурге по заказу финской компании Viking Line. Судно, получившее имя Viking Sally, курсировало на линии Турку — Мариехамн — Стокгольм. Судно сменило несколько владельцев и балтийских маршрутов, пока в январе 1993 года его не приобрело совместное шведско-эстонское предприятие «Эстлайн» для осуществления паромного сообщения между Таллинном и Стокгольмом. После этого паром и получил своё последнее имя — «Эстония».

Никаких серьезных происшествий с судном до роковой ночи зафиксировано не было.

Роковой визор



Капитан Эса Мякела первым прибыл на место катастрофы и координировал действия спасателей. Фото: bbc.com

Официальная следственная комиссия, составленная из экспертов Финляндии, Швеции и Эстонии, пришла к выводу, что «Эстонию» погубил носовой визор — надводная часть парома, которая поднимается для приёма на борт судна автомашин и других грузов.

По мнению членов комиссии, на «Эстонии», построенной в 1979 году, технические требования к безопасности и надёжности носового визора не соответствовали более современным требованиям. В условиях сильного шторма и при высокой скорости «Эстонии» её визор не выдержал ударов встречных волн, что привело к его срыву. После этого штормовые волны стали захлёстывать грузовой отсек. В течение нескольких минут это вызвало нарастающий крен на правый борт.

Когда стало известно о выводах комиссии, на всех паромах идентичной конструкции стали намертво заваривать носовые визоры во избежание повторения катастрофы. В Германии выводы комиссии сочли несостоятельными. Судостроители, построившие «Эстонию», настаивали, что их судно могло выдержать куда более серьезные нагрузки и визор не мог оторваться при подобных условиях.

Паром погубил тайный груз?

После гибели парома появилась масса конспирологических теорий, большинство из которых сводилось к тому, что «Эстония» погибла из-за некоего груза, находившегося на борту. Например, говорили о большом грузе наркотиков, помещенном в фуры. Экипаж якобы узнал, что в Стокгольме их уже поджидает полиция, и попытался сбросить машины, открыв визор в море.

Согласно другой версии, «Эстония» везла некое секретное советское оружие. Такую возможность косвенно подтвердил один из руководителей таможенных органов Швеции Свен Петер Олссон, позднее признавший, что в 1994 году у таможни действительно была договорённость со шведской армией, согласно которой в порту Стокгольма не проверяли автомашины с грузом электроники, купленной у российской армии и доставленной из Таллинна на пассажирском пароме «Эстония».

Правда, комиссия по расследованию утверждала, что никаких доказательств наличия военного груза на борту парома именно в этом рейсе нет.

Тем не менее выдвигались версии о том, что паром могли уничтожить российские спецслужбы, дабы не допустить вывоза военного секрета, либо, наоборот, западные спецслужбы, оказавшиеся под угрозой разоблачения своих нелегальных операций.

Много вопросов, мало ответов



Интс Клявиньш провел в холодной воде около шести часов. Фото: bbc.com

В начале 2009 года правительство Эстонии распустило комиссию по расследованию причин катастрофы после публикации её четвёртого по счёту отчёта. Выводы в нем ничем не отличались от предыдущих — наиболее вероятной причиной гибели парома являются его конструктивные недостатки и тяжёлые погодные условия.

Скептики задаются вопросом — почему исследования судна, находящегося на глубине 83 метра, проводились в столь ограниченном режиме? Никаких попыток поднятия со дна вещественных доказательств и тел погибших не делалось вообще. Официально было заявлено, что это делается из уважения к памяти погибших. Противники официальной версии возражают — о каком уважении может идти речь, если власти обходят все неудобные для них моменты? Например, списки найденных и спасённых пассажиров и членов экипажа корректировались, и люди, которых вроде бы уже нашли и спасли, пропадали вновь. Второй капитан судна Аво Пихт сначала появился, а потом исчез из списка выживших. Всё бы ничего, мало ли бывает ошибок в такой обстановке, но дело в том, что существует видеозапись, сделанная во время доставки спасённых в порт. На ней в машине скорой помощи тележурналисты запечатлели человека, очень похожего на капитана Пихта. Куда же он исчез потом? И таких вроде бы выживших, а затем пропавших членов экипажа «Эстонии» насчитали несколько человек.

Не факт, что нынешняя попытка прояснения возникших сомнений снимет все вопросы. Уже сейчас звучат голоса, утверждающие, что повреждения, о которых идет речь, «Эстония» могла получить в результате удара о морское дно или вследствие деформации за прошедшие четверть века.

Тем не менее шанс на проведение нового расследования гибели 852 человек появился.